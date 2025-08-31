Calatayud expone su atractivo turístico en una nueva web que muestra los entresijos de la Colegiata de Santa María

Archivo - La nueva web 'descubrecalatayud.Es' muestra con toda profusión de detalles el interior de la Colegiata de Santa María La Mayor de Calatayud. - SANTIAGO CABELLO SOLANAS - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) ha presentado el portal web 'descubrecalatayud.es', una ventana para mostrar al mundo los tesoros arquitectónicos de los periodos romano, islámico, judío y mudéjar y los parajes naturales de la ciudad y la comarca, sus tradiciones y costumbres, sus credenciales gastronómica y vitivinícola y su potencial como destino ferial y deportivo, con un espacio preferencial para mostrar con todo lujo de detalles la joya de la corona, la Colegiata de Santa María La Mayor, monumento reconocido Patrimonio Mundial por la Unesco.

La página web ha salido adelante con la implicación de varios departamentos del consistorio bilbilitano y la el empuje que ha supuesto haber logrado una de las ayudas del Ministerio de Cultura y Educación destinadas a la digitalización del patrimonio catalogado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Mediante un diseño accesible y pulcro que combina imágenes, croquis, textos y vídeos, disecciona con todo lujo de detalles cada rincón de la Colegiata a partir de 19 piezas audiovisuales disponibles en español, francés e inglés, desde el exterior del templo, las diferentes capillas de que se compone, el coro y trascoro, el claustro mudéjar, el panel torre mudéjar y la entrada al claustro y Museo.

La web también es accesible a través de un código qr y sirve de escaparate para ofrecer las últimas novedades del consistorio y de la oficina de turismo.