La calle Gil Morlanes, en el distrito de San José, tiene aceras más anchas y luminarias led tras una reforma integral

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, inaugura la reforma integral de la calle Gil Morlanes, en San José - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la reforma integral de la calle Gil Morlanes, en el distrito de San José, que ha supuesto renovar 1.430 metros cuadrados de una vía de 182 metros de longitud, con una anchura media de 8 metros, que ha permitido ampliar las estrechar aceras que alcanzan los 2,5 metros en el lado de los números impares y de 2 metros en los pares, con un calzada de tres metros, además cuenta con farolas con tecnología led.

Chueca ha recorrido la calle acompañada del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y de la concejal del Distrito de San José, Sara Fernández, y ha estado arropada por vecinos con los que luego ha charlado.

En esta obra, de siete meses de duración, se han invertido 668.730 euros, destaca no tanto las dimensiones de esta calle como los servicios que presta a sus vecinos, ya que las aceras eran muy estrechas y era difícil caminar con una silla de ruedas o un carrito.

A estas mejoras en la accesibilidad se suma la renovación integral de las tuberías "muy antiguas, incluso con amianto, que han sido totalmente renovadas y actualizadas para garantizar la máxima seguridad para la salud de los vecinos", además de que los cortes de agua "van a ser mínimos, inexistentes y si fuesen necesarios tendrán una rápida solución, no como antes que con esas tuberías tan antiguas que generaban graves problemas", ha comparado.

PETICIÓN DE HACE DOS MANDATOS

Se ha colocado una tubería longitudinalmente que transcurre bajo la acera de los números impares, así como sus conexiones con las redes de las calles adyacentes. La renovación de la red ha implicado con el correspondiente plan de amianto para este proceso y se ha cambiado por una tubería de fundición dúctil.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha recordado que la reforma de la calle Gil Morlanes era una "reclamación" de los vecinos desde el mandato de ZeC (2015-19), pero "ha sido con este gobierno del Partido Popular cuando dentro del Plan de Renovación del urbanismo de la ciudad se ha dado respuesta para atender estas necesidades".

Tras esta reforma, la calle "cumple ahora con todos los estándares de accesibilidad", por las aceras más amplias y con todas las redes de saneamiento "perfectamente renovadas" y también con la iluminación LED.

Chueca ha comentado que por esta calle pasan una gran dotación de servicios de alumbrado, de la red wifi y de abastecimiento de agua, por lo que "ha sido imposible poder poner arbolado" y por ello se ha completado con una pequeña jardinera en el cruce con el camino Puente de Virrey para "al menos, poder reverdecer esta partes de la calle".

VECINOS CONTENTOS

"Estoy contenta porque los vecinos están contentos, eso es lo más importante", ha subrayado Chueca para añadir que en la ciudad hay obras por importe de 31,5 millones de euros que se localizan en la calle Coso, plaza San Miguel, avenida Valencia y muy pronto comenzarán en la calle Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad; y en la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes.

La alcaldesa ha destacado que todas estas obras se pueden acometer porque el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el presupuesto de 2026 el pasado jueves después de lograr el apoyo de Vox a cambio de modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y estudiar la simplificación de la estructura municipal, mediante la fusión de organismos como sociedad y patronatos.

"Yo creo --ha indicado Chueca-- que era muy importante el paso que dimos la semana pasada, de no demorarnos más tiempo y no alargar el proceso de aprobación del presupuesto que se podría haber sacado a través de una cuestión de confianza, pero se hubiese demorado entre un mes y medio y dos meses más".

Para la alcaldesa, "lo importante es que la ciudad no se pare, que las obras en marcha, que sigan su curso, que las certificaciones puedan seguir haciéndose por parte del Ayuntamiento y que los 128 millones de euros de inversión para 2026, que es la cifra más elevada de la historia de la ciudad, se puedan ejecutar", ha confiado.

"No perdemos tiempo porque estamos trabajando en todos los servicios y con la ayuda de todas las contratas que ganan los concursos, haciendo un excelente trabajo", ha elogiado tanto al equipo de Urbanismo como a la concejal del distrito.

Además, la calle Matadero, en el distrito de Las Fuentes, ha avanzado que terminará en septiembre la reforma porque presentaba problemas de circulación y en las redes de abastecimiento que necesitaban que se actualizase como han pedido los vecinos.