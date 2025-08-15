Las Cámaras de Comercio de Aragón lamentan el fallecimiento del expresidente Lambán y elogian su apoyo al desarrollo

Archivo - Sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, que preside Manuel Rodríguez Chesa, ha expresado su dolor ante el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, Javier Lambán Montañés.

Las Cámaras Aragonesas han lamentado la pérdida del ex mandatario aragonés que "siempre se mostró muy cercano a las instituciones camerales y que apoyó decididamente la labor de las cámaras, como instrumento para el desarrollo empresarial de Aragón".

Los presidentes de las Cámaras de Zaragoza, Huesca y Teruel han querido trasladar sus condolencias a la familia de Javier Lambán y se unen al dolor de toda la comunidad autónoma, que lamenta la pérdida de un político de altura y siempre, en defensa de los intereses de los aragoneses.

Las banderas de la sede de la Cámara de Zaragoza ondean desde este viernes a media asta, en símbolo de respeto hacia el expresidente Lambán.

Precisamente, han recordado que Lambán quiso visitar la Cámara de Zaragoza, en uno de sus últimos actos como presidente de Aragón, cuando el edificio sufrió el incendio que afectó a la icónica sede de Zaragoza, mostrando siempre esa especial cercanía con las instituciones camerales.

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y todo su personal, se unen a los actos que se realizarán en honor del expresidente.