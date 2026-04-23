Las Cámaras de Comercio y AREX abren la convocatoria de los Premios ala Internacionalización de la empresa aragonesa

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ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de la nueva edición de los Premios a la Internacionalización de la empresa aragonesa ya está abierta. Se trata de una evolución de los tradicionales Premios a la Exportación que Cámara Zaragoza viene organizando desde hace más de cuatro décadas, y que ahora impulsa junto a las Cámaras de Huesca y Teruel y AREX.

Estos galardones, considerados el reconocimiento empresarial más longevo de Aragón en el ámbito del comercio exterior, dan un paso adelante para adaptarse a la realidad actual de las empresas, ampliando su enfoque más allá de la actividad exportadora e incorporando una visión global de la internacionalización.

La principal novedad de esta edición es precisamente su transformación en Premios a la Internacionalización, reflejando el alcance y prestigio adquirido a lo largo de los años y la creciente complejidad de los procesos de expansión exterior, han indicado desde la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Así, los premios pasan a reconocer no solo las exportaciones, sino también aspectos como la implantación en mercados internacionales, la innovación, la digitalización o las estrategias globales de crecimiento.

Además, estos galardones amplían su ámbito territorial, extendiéndose a toda la comunidad autónoma y consolidándose como un reconocimiento de referencia para el conjunto del tejido empresarial aragonés.

MÁS NOVEDADES

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de nuevas categorías, con el objetivo de dar cabida a la diversidad de perfiles empresariales y trayectorias internacionales, desde grandes compañías hasta pymes, así como reconocer iniciativas específicas y recorridos consolidados en los mercados exteriores.

De esta forma, las categorías son Premio Exportación Pequeña y Mediana Empresa; Premio Exportación Gran Empresa; Premio a la Trayectoria Internacional; Premio Implantación Internacional; Y Premio Marketing Internacional.

Con esta evolución, la Cámara de Zaragoza refuerza su compromiso con la internacionalización como palanca clave de competitividad, crecimiento e innovación para las empresas aragonesas, en línea con las estrategias regionales orientadas a impulsar su presencia en el exterior.

Esta convocatoria pretende visibilizar casos de éxito que sirvan de inspiración para otras empresas del territorio, poniendo en valor el esfuerzo, la visión estratégica y la capacidad de adaptación necesarias para competir en entornos internacionales cada vez más exigentes y cambiantes. La Cámara invita a todas las empresas con actividad exterior a compartir su experiencia y formar parte de este reconocimiento colectivo.

Las empresas interesadas en participar ya pueden presentar su candidatura a través de la web de la Cámara de Zaragoza, donde se encuentran disponibles las bases y toda la información relativa al proceso: 'https://www.camarazaragoza.com/productos/premios-a-la-intern...- de-la-empresa-aragonesa/'.