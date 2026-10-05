'Cambia el filtro' invita a los zaragozanos a descubrir las capacidades de las personas con discapacidad

El autobús solidario recorre 20 ciudades españolas en dos meses para promover una mayor inclusión: la asociación ATADES es la protagonista hoy y mañana en la plaza César Augusto. - EUROPA PRESS

El autobús solidario de Fundación Mapfre, en colaboración con ATADES, puede visitarse gratuitamente hasta este martes

El acto ha contado con la presencia de la Infanta Doña Elena de Borbón

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mirar más allá de las etiquetas y cuestionar las ideas preconcebidas sobre las personas con discapacidad intelectual es el objetivo de la unidad móvil ' Cambia el filtro', una iniciativa de Fundación Mapfre que ha llegado este lunes, 5 de octubre, a Zaragoza de la mano de ATADES. El autobús solidario permanecerá hasta este martes en la plaza de César Augusto para ofrecer a los ciudadanos una experiencia participativa con la que pretende modificar la percepción sobre la discapacidad y poner el foco en las capacidades, el talento y los proyectos de vida.

La propuesta recorrerá un total de 20 ciudades españolas y en cada parada contará con una entidad social del territorio. En Zaragoza, ATADES será la organización protagonista, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano su actividad y los programas que desarrolla junto a las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo y sus familias.

En la presentación han intervenido la Infanta Doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación Mapfre; el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán; el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Aragón, Alejandro Nolasco; la consejera municipal de Políticas Sociales de Zaragoza, Marian Orós; la presidenta de ATADES, Susana Álvarez y el responsable de esta iniciativa en Fundación Mapfre, Adrián Gutiérrez.

Por su parte, Gutiérrez ha señalado que en ocasiones, la sociedad observa determinadas realidades a través de prejuicios que terminan condicionando la percepción de las personas, por lo que resulta necesario "ayudar a mirarlo de otra manera" para favorecer su integración en la comunidad.

El responsable de Fundación Mapfre ha incidido además en la importancia de contar con las entidades sociales que trabajan sobre el terreno. La gira se desarrolla siempre junto a una organización local porque, según ha argumentado, son estas asociaciones las que aportan en la "última milla" las capacidades y el conocimiento necesarios para que la inclusión pueda hacerse efectiva en el día a día.

En Zaragoza, ese papel corresponde a ATADES, una entidad a la que ha definido como "grandes defensores de las personas con discapacidad y de su familia". La colaboración permite que la campaña no se limite a sensibilizar de manera general, sino que acerque también a los ciudadanos una realidad concreta y el trabajo que se desarrolla desde Aragón.

UNA EXPERIENCIA PARA CUESTIONAR LOS PREJUICIOS

La unidad móvil propone un recorrido interactivo que comienza en el exterior con un espacio en el que los visitantes pueden jugar visualmente con distintos filtros, una referencia directa al mensaje de la campaña. Junto a este punto se encuentra el espacio informativo de ATADES, donde se explica la labor de la asociación y los servicios que presta a las personas y familias a las que acompaña.

Ya en el interior del autobús el visitante puede conocer el recorrido nacional de 'Cambia el filtro', acceder a contenidos audiovisuales y aproximarse a diferentes testimonios reales. Una de las actividades plantea las mismas historias desde dos perspectivas: una condicionada por los estereotipos y otra en la que esos filtros desaparecen y afloran las capacidades, experiencias y aspiraciones de cada persona.

El recorrido incorpora además un mural digital colectivo, 'Miradas que suman', en el que quienes participan pueden dejar una reflexión, aprendizaje o compromiso personal. Los mensajes se integran en una obra que seguirá creciendo conforme el autobús avance por las distintas ciudades españolas.

Desde ATADES, su presidenta, Susana Álvarez, ha puesto el acento en la historia de una asociación nacida hace seis décadas a partir de un grupo de padres que "no se resignó a que sus hijos no tuvieran las mismas oportunidades que el resto de la sociedad". La entidad acompaña actualmente a las familias durante todo el ciclo vital y adapta sus apoyos a las necesidades de cada etapa.

ATADES, DE LA ATENCIÓN A LA AUTONOMÍA

Precisamente, la dimensión práctica de la inclusión ha estado presente en la intervención de la consejera municipal de Políticas Sociales de Zaragoza, Marián Orós, quien ha defendido que una ciudad verdaderamente inclusiva necesita algo más que eliminar barreras físicas. Para Orós, "la barrera fundamental del ser humano está aquí dentro", en referencia a los prejuicios y estereotipos que condicionan la forma de mirar a quienes son considerados diferentes.

La representante municipal ha apostado por el "trabajo en red" entre administraciones, fundaciones, empresas y entidades sociales como vía para avanzar en integración, inclusión e igualdad de oportunidades. A su juicio, iniciativas como 'Cambia el filtro' ayudan a que la sociedad comprenda que todas las personas, con independencia de sus capacidades, deben poder alcanzar "el máximo potencial posible".

Por parte del Gobierno de Aragón, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha reivindicado la necesidad de reforzar los "cuidados y apoyos para la atención de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y sus familias". En su intervención, ha situado las políticas públicas como una herramienta para responder a las necesidades reales de la sociedad.

Nolasco ha asegurado que el Ejecutivo autonómico contará el próximo año con "la mayor inversión de la historia" para dotar de "dignidad e inclusión plena" a las personas con discapacidad y a quienes reciben prestaciones de dependencia. Además, ha animado a los ciudadanos que pasen por la plaza de César Augusto a acercarse al autobús, "tomarse un café" y conocer la labor de inclusión social que desarrolla ATADES.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La necesidad de coordinar esfuerzos ha sido igualmente uno de los ejes de la intervención del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. "Los derechos necesitan instituciones que los protejan y políticas públicas que los hagan posibles", ha afirmado, antes de reclamar unos servicios públicos suficientemente sólidos para acompañar a las personas y familias cuando lo necesiten.

Su reflexión ha ido más allá del ámbito concreto de la discapacidad para reivindicar una sociedad capaz de superar las barreras mentales. En este sentido, ha considerado que los prejuicios pueden afectar a cualquier persona percibida como diferente y ha defendido que la amplitud de miras es la que permite que todas las personas puedan convivir con sus derechos, libertades y obligaciones.

La Infanta Elena, directora de Proyectos de Fundación Mapfre, ha cerrado la presentación animando a los zaragozanos a acercarse a la unidad móvil durante su estancia en la ciudad. "Cuando conocemos de cerca a las personas, descubrimos capacidades, talento y mucho que aportar", ha señalado.

Para ella, Zaragoza constituye una parada especialmente significativa al desarrollarse la iniciativa junto a ATADES, una entidad que representa el trabajo que realizan numerosas organizaciones sociales en apoyo de las personas con discapacidad y sus familias. "Queremos acercar la acción social de Fundación Mapfre a cada territorio e invitar a la sociedad a cambiar el filtro con el que mira determinadas realidades", ha explicado.

La visita al autobús es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía este lunes y martes, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, en la plaza de César Augusto, frente a la iglesia de San Juan de los Panetes. Además de sensibilizar, la campaña contempla un sistema de donaciones destinado a apoyar directamente a las entidades locales que participan en cada parada.