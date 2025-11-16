La campaña solidaria 'Lápices y sonrisas' llega, un año más, a centros sanitarios aragoneses

El director del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Diego Rodríguez Mena, con el material que va a recibir su centro gracias a la campaña solidaria 'Lápices y sonrisas'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'Lápices y sonrisas', que impulsan el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) y la Asociación de Deportes Escolar y Solidario (ASDES), ha llegado un año más a centros sanitarios aragoneses.

Esta iniciativa va a permitir llevar material escolar y juguetes a los hospitales zaragozanos Clínico Universitario Lozano Blesa y Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet, así como a las consultas de Pediatría de Huesca y Teruel.

La campaña solidaria 'Lápices y Sonrisas', puesta en marcha en el año 2016, tiene como objetivo ayudar a niños en situación de emergencia social, así como hacer más llevadera su estancia a los que están ingresados en hospitales. Gracias a la solidaridad de los socios, trabajadores, proveedores y clientes de CAAR y ASDES, en las ocho ediciones anteriores han conseguido ayudar a más de 15.000 niños y niñas.

La directora general de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Estíbaliz Tolosa, ha participado en el acto de entrega de material.

Según ha dicho, esta iniciativa hace visibles "la solidaridad, la generosidad y el compromiso, gracias a quienes creen en la fuerza de ayudar y acompañar".

Ha expresado su agradecimiento a los promotores de esta iniciativa, "que tantos momentos de alegría lleva a nuestros niños y niñas". "Habéis demostrado, una vez más, que cuando el talento de nuestras organizaciones se une a la sensibilidad social, suceden cosas realmente grandes", ha dicho Tolosa.

La directora general también ha agradecido la colaboración del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y de la Asociación Sonrisas. Según ha dicho, "cada gesto solidario tiene rostro, emoción y propósito" porque la campaña 'Lápices y Sonrisas' no es solo una entrega de material, es una cadena de afectos, una alianza entre lo público y lo privado que ilumina la infancia hospitalizada y nos recuerda que todos podemos hacer el mundo un poco más amable.

En el acto de entrega del material, que ha tenido lugar en las instalaciones del ITA, también han participado, entre otras autoridades, el director del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Diego Rodríguez Mena, la responsable del área de Sostenibilidad y Gestión de Ayudas Públicas del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, Arlen Dicovskiy Meza, y la directora del Área Corporativa del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Verónica Illiescu.