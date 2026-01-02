El camping San Jorge de Huesca sube de categoría al conseguir las tres estrellas

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejal de Turismo, Nuria Mur, en el camping San Jorge. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

HUESCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Camping San Jorge de Huesca ha pasado oficialmente a ser un camping de tres estrellas, una mejora de categoría que ha sido inscrita en el Registro de Turismo de Aragón y que supone un importante impulso para la oferta turística de la ciudad, ha informado este viernes el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado un acto simbólico en el propio camping en el que la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejal de Turismo, Nuria Mur, han descubierto la nueva placa identificativa de Camping Tres Estrellas situada junto a la entrada principal de las instalaciones.

La alcaldesa de Huesca ha señalado: "Tenemos una categoría superior que se ha conseguido tras diversas inversiones que se han realizado y tras haber hecho la auditoría pertinente y haber conseguido el informe favorable por el cual el camping sube de categoría".

En este sentido, ha destacado también que "por fin tenemos legalizado el bungaló que ya existía en estas instalaciones", ya que la categoría de tres estrellas autoriza la instalación y comercialización de bungalós y mobile-homes. La reclasificación mantiene la capacidad actual del camping, con 240 plazas distribuidas en 60 parcelas.

MEJORAS

Entre las mejoras realizadas se encuentran la adaptación de un baño neutro, la incorporación de un grupo electrógeno, la habilitación de una zona con barbacoas y mesas de picnic, así como la instalación de una zona tienda dentro del bar del camping. Todo ello ha sido posible gracias a una inversión aproximada de 40.000 euros.

La alcaldesa ha avanzado, además, que el Ayuntamiento continuará realizando nuevas inversiones en el camping en colaboración con el Gobierno de Aragón, propietario de la instalación, aunque cedida al Ayuntamiento de Huesca.

"La apuesta por el turismo es muy importante desde el principio del mandato y queremos que el camping siga creciendo", ha afirmado. Asimismo, ha anunciado que se plantea ampliar el periodo de apertura del camping, que actualmente funciona entre los meses de junio y septiembre, con el objetivo de "abrirlo durante más tiempo y dar servicio a los turistas que vengan a la ciudad", reforzando así el papel del Camping San Jorge como recurso estratégico para el turismo en Huesca.