El campo de fútbol de Los Olmos de Binéfar (Huesca) mejora su iluminación con 12 nuevos focos

Nueva iluminación del estadio de fútbol de Los Olmos. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.

BINÉFAR (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El campo municipal de fútbol de Los Olmos de Binéfar (Huesca) ha mejorado su visibilidad con la instalación de doce nuevos focos en las cuatro torres de iluminación del estadio. La instalación, realizada por la Concejalía de Deportes, ha supuesto una inversión de 21.450 euros.

Con esta actuación se ha completado toda la instalación lumínica del campo municipal de fútbol, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Cada una de las cuatro torres de iluminación contaba hasta ahora con seis focos de luz. Ahora se han sumado tres más en cada una de las torres. Los doce focos son de tecnología led, igual que los existentes, colocados en la última renovación. Cada uno de estos nuevos focos tiene 1.500 vatios de potencia por lo que el estadio estará iluminado por 13.500 vatios por cada torre.

El sistema de encendido de los mismos permitirá regular la intensidad de la luz en función de si se trata de un entrenamiento o de un partido oficial, que requiere de mayor iluminación.

La inversión supone también un ahorro energético de al menos un 40% respecto a los anteriores focos, además de proyectar una luz más uniforme a lo largo del tiempo y un encendido instantáneo.

El concejal de Deportes, Sergio Serra, ha indicado que esta actuación se enmarca en "la línea de mejora de nuestras instalaciones para convertir a Binéfar en un referente de la práctica deportiva para el disfrute de los deportistas locales y también para poder albergar eventos de mayor calado".