Un candidato de CHA encabezará por Zaragoza la lista de unidad de Chunta, IU y Sumar en el Frente Amplio

Ada Colau, Jorge Pueyo, Marta Abengochea y Emilio Delgado presentan la candidatura de unidad del Frente Amplio en Aragón para las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un candidato de Chunta Aragonesista (CHA) encabezará la lista de unidad que elaborarán este partido, Izquierda Unida-Sumar, el Partido Verde y Recortes Cero en el Frente Amplio por la circunscripción de Zaragoza al Congreso de los Diputados, en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que en Teruel y Huesca está por determinar.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación este viernes el presidente de CHA, Jorge Pueyo, acompañado por la cabeza de lista por Barcelona del Frente Amplio, Ada Colau: la coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea; y el candidato de Más Madrid y Frente Amplio Emilio Delgado, en Zaragoza.

Ada Colau ha señalado que "hay coincidencia programática" con estas formaciones y Podemos, partido al que ha tendido la mano para llegar a un acuerdo antes de que, esta noche, concluya el plazo para presentar listas de coaliciones.

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