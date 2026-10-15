CHA y Frente Amplio alcanzan un acuerdo para una candidatura conjunta sin Podemos, al que tienden la mano

El presidente de CHA, Jorge Pueyo. - CHA.

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde Aragón y Recortes 0 han anunciado este jueves por la noche un acuerdo de coalición para concurrir juntos bajo el nombre de Frente Amplio Aragón en las elecciones del 29N y en el que no está incluido Podemos.

En un comunicado, Chunta ha informado de que el objetivo de esta alianza electoral "amplia, plural y reconocible" es construir un proyecto político compartido que "sitúe las necesidades de Aragón en el centro de la agenda estatal".

Con ello aspiran a "convertir el apoyo social" en representación parlamentaria, haciendo que cada escaño "sirva para defender los intereses de Aragón y mejorar la vida de su gente".

El presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha agradecido en sus redes sociales el "trabajo leal" de todas las fuerzas políticas, si bien ha lamentado que Podemos no esté incluido.

"Falta Podemos, y por eso, desde Chunto Aragonesista también le lanzamos el guante y le pedimos que se incorpore a este Frente Amplio de Aragón", ha manifestado.

Pueyo ha insistido en que el electorado busca una "voz" para decir que "Aragón no es una comunidad autónoma de segunda" y que la izquierda aragonesa "va a luchar por los derechos de toda la clase trabajadora del Estado".

"Venimos a anunciar una candidatura en la que podamos poner pie en pared contra la extrema derecha, en la que podamos reivindicar a los aragoneses y aragonesas en Madrid, donde digamos que no somos un territorio de olvido y sacrificio, donde podamos luchar por los derechos sociales de toda la población", ha defendido.