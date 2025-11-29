El cantante Juanjo Bona prende la mecha de la Navidad en un paseo de la Independencia abarrotado

Juanjo Bona sobre el escenario en el acto del encendido de la Navidad de Zaragoza celebrado este sábado en el Paseo de la Independencia. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad ha llegado a Zaragoza este 29 de noviembre con el acto de encendido oficial celebrado en la plaza de España, balcón con vistas a un paseo de la Independencia abarrotado de público que no ha querido perderse un espectáculo en el que, con permiso del paje real y la alcaldesa, Natalia Chueca, el cantante zaragozano Juanjo Bona, ha ejercido de maestro de ceremonias para júbilo de sus entusiastas seguidores.

El pregonero de las Fiestas del Pilar de 2024 y finalista de Operación Triunfo ha sido recibido entre vítores por un público entregado que no ha querido perderse una ceremonia que consagra a Zaragoza en el grupo de ciudades aspirantes a atraer a miles de visitantes hasta el próximo 6 de enero. Treinta y nueve días en los que hay programados más de 600 actos y eventos en la calle.

Sobre un escenario instalado para la ocasión frente a la fuente de la plaza, la Zaragoza Christmas Band ha hecho entrar en calor al público congregado para la ocasión.

Una elección, la de la plaza de España como escenario del acto de encendido oficial de la Navidad, que responde al estreno de la nueva iluminación del paseo de la Independencia, convertido en una cubierta repleta de estrellas que orientan a zaragozanos y visitantes por una ruta de 1,3 kilómetros salpicada de elementos decorativos e igualmente iluminados que parte del puente de Piedra con los ángeles trompeteros y llega hasta el Parque Grande José Antonio Labordeta.

La nueva instalación sustituye a la de estrellas fragmentadas que decoraban el paseo desde 2022, cuando se colocaron en homenaje a las víctimas del coronavirus.

"Espero que os guste mucho", ha deseado Natalia Chueca dirigiéndose al público junto a un vibrante Juanjo Bona que ya había llegado al corazón de los espectadores con la interpretación del tema 'Despierta Aragón'.

Ambos han iniciado entonces la cuenta atrás hasta accionar el pulsador que --poco a poco-- ha ido activando los diferentes tramos de la iluminación hasta completar un paseo repleto de hilos dorados entre tintineos de estrellas que ha sido recibido con admiración y aplausos.

En medio de la emoción, Juanjo Bona ha rematado el espectáculo sobre el escenario interprentando el clásico 'All I want for Christmas is You', el deseo de una feliz Navidad y los vivas a Zaragoza y a la jota aragonesa.

Posteriormente, la comitiva municipal, encabezada por Chueca, se ha dirigido al Belén de la plaza del Pilar, uno de los grandes atractivos de la Zaragoza navideña junto a otros puntos como el paseo Sagasta y San Pablo, el árbol de la Z-30, el lazo gigante rojo que envuelve el Ayuntamiento y el árbol de Navidad de la plaza Aragón.

Todos los elementos lumínicos estarán encendidos desde el ocaso hasta las 01.00 horas, al igual que los nuevos puntos foto donde hacer fotografías o selfies, como el paraguas de luz que cubrirá la virgen del Pilar de Monge en la plaza Aragón.

El Ayuntamiento de Zaragoza, con una inversión de casi 1,2 millones de euros, facilita un mayor alcance de estos ornamentos en más calles y avenidas para genera una atmósfera mágica en todos los distritos y apoyar la actividad de las calles comerciales

El espectáculo Luzir del año pasado se sustituye por el denominado "Boreal" también en el parque Grande José Antonio Labordeta, del 5 de diciembre al 7 de enero, donde se instalará una feria de alimentación gourmet con productos autóctonos en colaboración con el Gobierno de Aragón.

'DONDE LA MAGIA SUCEDE'

Bajo el lema 'Zaragoza, donde la magia sucede', la capital se ha engalanado para brillar durante 39 días con el objetivo de volver a ser uno de los destinos nacionales más atractivos de estas navidades.

El entorno de la plaza del Pilar mantiene todas las atracciones y actividades familiares desde la Muestra Navideña, con unas 80 propuestas en su escenario en torno a la música, talleres, cuentos, teatro y villancicos, hasta las más activas. Así, los ciudadanos se podrán deslizar por la pista de patinaje sobre hielo, estará el Árbol de los Deseos o Sweet Palace, los carruseles, la casa de Papa Noel, que junto a los trineos neumáticos forman parte de la oferta navideña.

El zaguán del Ayuntamiento de Zaragoza acogerá, de nuevo, el Buzón Real Gigante con la Elfa Noel y la Cartera Real, en colaboración con "Aragón Sabor de Verdad", que recomendará el consumo de fruta y hortaliza de temporada. También en este emplazamiento se vivirá la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo desde las 23.00 horas con música en directo.

También estará el mercado tradicional en la plaza Aragón por lo que los mercados navideños van a estar presentes y "van a ser otro atractivo turístico muy importante", ha avanzado.

Las casetas de la plaza del Pilar estarán en su emplazamiento habitual, donde el pasado año registraron 870.000 visitantes.

Asimismo, se han programado un centenar de actividades de dinamización y animación en la calle para alentar las compras navideñas del 16 de diciembre al 3 de enero en las principales vías comerciales.