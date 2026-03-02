La capilla de los Corporales de la Basílica de Santa María de Daroca recupera su brillo

Fotografía de grupo a las puertas de la Basílica de Santa María de Daroca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón ha destinado 212.083 euros desde 2024 a combatir las humedades en este espacio, considerado BIC desde 1931

DAROCA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha finalizado los trabajos de restauración que se han llevado a cabo, en varias fases, en la capilla de los Corporales en la Basílica de Santa María de Daroca. El Ejecutivo aragonés ha invertido 212.083 euros desde 2024 a estas mejoras en el templo.

La Capilla de los Sagrados Corporales de la Basílica de Santa María en Daroca fue declarada Monumento Histórico Artístico --hoy Bien de Interés Cultural-- por decreto de 3 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, modificado por Decreto 11/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía la declaración a la totalidad de la basílica.

La ubicación de las Sagradas Formas en esta capilla, que según la tradición fueron traídas a Daroca en 1239 a lomos de una mula desde Luchente (Valencia), tuvo lugar en 1397, tras la reforma gótica del templo, época de la que se conservan tanto la Portada del Perdón, como la torre existente junto a ella.

La capilla es un espacio singular y bellísimo, resultado de la superposición de sucesivas intervenciones tanto a nivel arquitectónico como ornamental desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, destacando sus aportaciones en el campo de la escultura gótica, y que además es un lugar de gran importancia devocional.

Por esta razón, la Capilla de los Corporales ha sido objeto de numerosas investigaciones y estudios en las últimas décadas, que han dado lugar a una abundante bibliografía sobre la misma.

Precisamente la importancia artística y religiosa de esta capilla justifica las diversas actuaciones que se han llevado a cabo en este espacio, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX.

En concreto, en 1997 se realizó la restauración tanto de las pinturas murales góticas y renacentistas conservadas, como de los elementos escultóricos y en relieve en piedra, yeso y madera en el conjunto de la capilla.

En 2021 se acometieron actuaciones de urgencia, y en 2022 se encargó el proyecto básico y de ejecución de supresión de humedades y restauración arquitectónica de la Capilla de los Corporales, intervención que se ha llevado a cabo en tres zonas diferenciadas de la capilla.

INTERVENCIONES DESDE 2024

De este modo, desde 2024 se han acometido tres intervenciones diferenciadas. En primer lugar, actuaciones de supresión de humedades y restauración arquitectónica en el exterior de la basílica, en los elementos que forman parte de la antigua cabecera de la capilla y en la plaza de España.

En segundo, se han desarrollado actuaciones de supresión de humedades y restauración arquitectónica en la cripta de la Capilla de la Anunciación y, por último, supresión de humedades y restauración arquitectónica en el interior de la basílica, en las capillas de los Sagrados Corporales, Santa Ana y en el Museo de los Sagrados Corporales.

La empresa Construcciones Puente Argal S.L. ha llevado a cabo los trabajos de supresión de humedades y restauración arquitectónica en las dos capillas y el museo con una inversión de 121.000 euros; mientras que ha ejecutado las obras en la cripta de la Capilla de la Anunciación con un presupuesto de 21.511,15 euros.

FRENAR EL DETERIORO EN LOS ELEMENTOS DECORATIVOS En 2025 se ha desarrollado otra intervención para frenar el deterioro de los elementos decorativos de la capilla, que se han visto afectados por filtraciones de humedad, así como revisar los distintos elementos que componen este monumental conjunto.

Para ello, se han realizado una serie de tratamientos de desalación, limpieza y consolidación, especialmente en la zona de los relieves del presbiterio, donde también se han sustituido las placas de piedra del zócalo por morteros de cal para permitir su aireación.

En este ámbito también se ha procedido a la recuperación de parte de la policromía subyacente en la zona de las tracerías y se ha reintegrado puntualmente la policromía de aquellos relieves que lo han requerido, recolocándose en su lugar original el relieve del extremo inferior izquierdo, que fue extraído de urgencia en 2024 e intervenido en taller para permitir su recolocación con todas las garantías.

Igualmente se ha ejecutado la reintegración volumétrica de algunos de los elementos que conforman el marco arquitectónico de los relieves para conferir una mayor coherencia compositiva a esta zona de eminente carácter narrativo.

Por otro lado, tanto las claves de la bóveda como los retablos laterales de la nave y el frente del ciborio --baldaquino o cubierta sostenida por columnas sobre el altar-- han sido objeto de una limpieza por aspiración, al tiempo que se han revisado todos sus componentes, fijando aquellos que ha sido necesario.

También se ha procedido en la zona baja de los pilares que sustentan el ciborio a la realización de catas estratigráficas con el objetivo de verificar las diversas intervenciones pictóricas anteriores, comprender el cromatismo en origen y recuperar, en la medida de lo posible, su policromía para otorgar una mayor unidad visual al conjunto.

En la zona de la nave se ha intervenido el tabernáculo del lado del Evangelio, al igual que se han sellado algunas grietas existentes en el óculo del lado de la Epístola que lo ilumina, reabierto hace unos meses en el marco de otra intervención promovida por el Gobierno de Aragón.

Finalmente, se ha llevado a cabo una limpieza y actualización de la reintegración de las lagunas del conjunto pictórico mural que decora la parte alta del ábside.