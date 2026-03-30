La capital aragonesa activa también este martes el Plan Municipal de Emergencias por fuertes rachas de viento

La ciudad de Zaragoza registra desde hace tres días fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierzo continuará soplando con virulencia también este martes, día 31 de marzo, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la ribera del Ebro. Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza activará mañana el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ), en concreto entre las 8.00 y 19.00 horas, si bien podría modularse en función de la evolución.

Por ello, al igual que estos días atrás de fuertes rachas de viento, la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a la población extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en ese tramo horario.

El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kms/ hora, un umbral que también se ha superado este lunes, cuando el Plan se ha activado a las 14.00 horas con la previsión de mantenerlo hasta las 20.00 horas.