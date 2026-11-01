La capital aragonesa coordina el proyecto europeo Cycling Waterways

El Ayuntamiento de Zaragoza coordina la iniciativa, que se desarrolla hasta marzo de 2028. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS - 9

Zaragoza lidera el intercambio europeo de experiencias para aprovechar el potencial de los ríos y otros cursos de agua como grandes corredores para la bicicleta, la movilidad sostenible y el cicloturismo. El Ayuntamiento coordina el proyecto Cycling Waterways, perteneciente al programa Interreg Europe, en el que ciudades y regiones de distintos países identifican y comparten buenas prácticas que puedan trasladarse después a sus respectivas políticas públicas.

La iniciativa, que se desarrolla entre abril de 2024 y marzo de 2028, parte de una idea común: ríos, canales, costas y otros corredores asociados al agua no son solo espacios naturales y paisajísticos, sino también ejes capaces de conectar ciudades y territorios mediante la bicicleta y de generar nuevas oportunidades turísticas y económicas.

Las experiencias seleccionadas, procedentes de Países Bajos, España, Dinamarca, Eslovenia, Italia y Rumanía, ofrecen soluciones muy diversas: desde la cooperación entre municipios hasta la recuperación de antiguas vías ferroviarias, pasando por ferris para bicicletas, grandes rutas cicloturísticas o estrategias de promoción conjunta de bicicleta, patrimonio y paisaje.

Como ciudad líder, Zaragoza ocupa una posición central en esta red de intercambio de conocimiento. El proyecto le permite conocer de primera mano soluciones aplicadas en otros territorios, estudiar su posible adaptación y, al mismo tiempo, compartir su propia experiencia en movilidad ciclista. La capital aragonesa aporta además dos buenas prácticas que incorporan una dimensión clave: la gobernanza y los servicios necesarios para consolidar el cicloturismo.

La primera es Pedal Spain, un marco nacional de gobernanza que busca superar la fragmentación de las numerosas rutas ciclistas, vías verdes y corredores fluviales españoles. Conecta administraciones públicas, destinos turísticos, asociaciones ciclistas, gestores de rutas y operadores privados y, en lugar de construir nuevas infraestructuras, pretende poner en valor y enlazar las existentes mediante una plataforma digital y mecanismos de cooperación.

Su vínculo con Zaragoza es especial: en 2025 se celebró aquí la primera Feria Pedal Spain, que reforzó la visibilidad del cicloturismo como ámbito estratégico. Su principal valor como referencia europea es demostrar que se pueden conectar infraestructuras mediante una gobernanza común, sin grandes inversiones.

La segunda es Ebrobizi, que muestra cómo los operadores locales pueden actuar como puerta de entrada a los grandes itinerarios fluviales. Parte de la extensa red ciclista de la ciudad y de sus corredores naturales asociados al Ebro, el Gállego, el Huerva y el Canal Imperial de Aragón para ofrecer rutas urbanas, periurbanas y temáticas, y cuenta con 12 recorridos urbanos y periurbanos. Destacan las rutas del Ebro y dos itinerarios por el Camino Natural del Ebro GR-99 hacia Juslibol y La Alfranca.

La experiencia demuestra que una misma infraestructura puede servir a la vez a la movilidad cotidiana y al turismo, evitando redes paralelas y aprovechando mejor la inversión realizada. Su modelo es, además, transferible a otras ciudades situadas junto a ríos, canales o grandes itinerarios.

El Plan Director de la Bicicleta es el principal instrumento municipal vinculado al proyecto y el marco para trasladar el aprendizaje europeo a las políticas de la ciudad. La experiencia de Ebrobizi se incorporará a su futuro proceso de actualización, que incluirá el cicloturismo. La relación de Zaragoza con el Ebro, junto con las conexiones hacia los barrios rurales y el entorno metropolitano, ofrece además un gran potencial para integrar bicicleta, naturaleza, movilidad cotidiana y cicloturismo.

PROYECTOS DEL RESTO DE SOCIOS

El resto de socios aporta ejemplos concretos y fácilmente trasladables. En Países Bajos, la Kustroute promociona de forma conjunta un itinerario costero gracias a la coordinación de cinco provincias, mientras que la Limes Route integra ciclismo, paisajes fluviales y patrimonio histórico a lo largo del Rin y el Waal, combinándolos con infraestructuras de protección frente a inundaciones.

Dinamarca destaca por cooperar más allá de los límites municipales: la Guden Partnership gestiona conjuntamente turismo y movilidad a lo largo del río Guden, y la financiación compartida de un ferry para bicicletas en Horsens Fjord evita largos desvíos y facilita las rutas de larga distancia sin vehículo privado.

En Eslovenia, la Parenzana, integrada en el corredor EuroVelo 8, transforma una antigua línea ferroviaria en corredor ciclista y conserva sus elementos arquitectónicos. En Rumanía, Brezoi combina, junto al río Olt, carriles bici, cruces fluviales y transporte público limpio, mientras que Orsova aprovecha su frente sobre el Danubio y su relación con EuroVelo 6 para reforzarse como destino cicloturista y regenerar sus espacios fluviales.