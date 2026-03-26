La capital aragonesa pone en servicio la reurbanización de la Avenida de César Augusto

Se ha actuado en 8.000 metros cuadrados de espacio público. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de César Augusto estrena este jueves la reforma integral en medio kilómetro de su trazado, lo que supone la reurbanización de 8.000 metros cuadrados de espacio público, que ahora es más accesible, con aceras más anchas y con nuevo arbolado y parterres verdes.

La obra, que ha sido ejecutada por la empresa concesionaria que gestiona el parking subterráneo bajo la avenida y la Plaza de Salamero, se inició hace más de un año y también ha incluido la renovación integral de la losa superior del aparcamiento que la separa de la calle. El origen se remonta a 2020, cuando un hundimiento en la losa de la plaza descubrió un defecto constructivo que era urgente reparar y que debía hacerse extensivo a la zona de la avenida.

Por ello, aprovechando el recambio de toda la estructura superior del parking, se ideó un proyecto para reurbanizar todo el tramo entre la iglesia de Santiago y el cruce con la calle de Ramón y Cajal. Los trabajos han incluido la renovación de todas las tuberías de la red de abastecimiento de agua potable y de la red de saneamiento para evitar futuros problemas. Asimismo, se ha renovado toda la iluminación con tecnología led.

La obra ha permitido, manteniendo un carril en dirección hacia la Puerta del Carmen y otros dos hacia Conde Aranda, ampliar sustancialmente las aceras, incluir parterres, plantar nuevo arbolado y disponer de mobiliario urbano. Todo ello bajo criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal.

A partir de este jueves, los operarios retirarán las últimas máquinas y materiales de obra para dejar disponible a los ciudadanos el 100% del espacio público. Se logra así terminar todas las tareas antes del comienzo de la Semana Santa, donde la iglesia de Santiago el Mayor tiene una importante actividad.