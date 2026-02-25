La capital aragonesa refuerza los tratamientos preventivos contra la procesionaria para reducir su incidencia

Archivo - Bolsón de procesionaria - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa reforzando la aplicación de los tratamientos preventivos contra la presencia de procesionaria en parques y zonas verdes. Para ello se desarrolla una Estrategia de Sanidad Vegetal integral que a lo largo de los últimos tres años ha permitido reducir drásticamente la presencia de estas orugas en los parques y zonas verdes de la ciudad.

La Thaumetopea pityocampa, conocida como la procesionaria del pino, es un insecto que afecta a diversas especies de coníferas. En concreto, se trata de un lepidóptero autóctono cuyo desarrollo, que suele coincidir con los meses de febrero a abril. El objetivo principal de la gestión que se lleva a cabo es evitar que las orugas lleguen al suelo, una gestión que requiere la combinación de métodos sostenibles alineados con la normativa ambiental vigente.

El ciclo biológico de este insecto está íntimamente relacionado con las temperaturas, esto hace que su presencia pueda fluctuar enormemente en años consecutivos. Hay que tener en cuenta que dentro del patrimonio natural de Zaragoza se encuentran más de 3.000 hectáreas forestales con presencia de pinos, así como 15.829 ejemplares del género pinus en el entorno urbano. Concretamente, 4.633 ejemplares en arbolado en calles y 11.196 en zonas verdes.

Este invierno ha vuelto a adelantarse la presencia de los primeros ejemplares de procesionaria en los pinos. Por ello el Servicio de Infraestructura Verde ha adelantado las labores de retirada de nidos, empezando este año a mitad del mes de diciembre.

El trabajo constante realizado por el Servicio de Infraestructura Verde, con una planificación anual de las acciones de monitorización, seguimiento y vigilancia por un lado, y por otro, la puesta en marcha de un protocolo de actuación está obteniendo los objetivos marcados y se ha constatado un descenso de la incidencia de la plaga en Zaragoza.