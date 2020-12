Una carnicería de Torrecilla de Alcañiz reparte 4,2 millones de euros del quinto premio 49.760

TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Carnicería Velilla, en Torrecilla de Alcañiz, ha compartido 4.200.000 euros con sus clientes, a través de unos 700 décimos del quinto premio 49.760, que ido vendiendo el establecimiento a clientes y vecinos. Este número procede de la única administración de la ciudad de Alcañiz.

Neftalí, hijo de los propietarios de la carniceria, negocio que ya va por la tercera generación, ha afirmado que "la gente está muy contenta". Están abonados todo el año a ese número desde hace más de 30 años "y ha tocado esta Navidad", ha añadido. A última hora de la jornada de ayer, "nos quedaban dos décimos y nos los hemos quedado en casa".

No obstante, todavía no sabe cuánto le ha tocado y no ha tenido tiempo para hacer planes. "Tengo que mirarlo bien porque en Navidad se comparte o se reparte lotería", ha subrayado Neftalí, quien hoy no ha parado un momento entre las felicitaciones y los encargos que ha de servir para estas fiestas navideñas.