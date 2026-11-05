Carolina y los Alisios, Isla Kume y la Orquesta Aragonia actuarán este fin de semana en Gea de Albarracín y Montón

Carolina y Los Alisios. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carolina y los Alisios, Isla Kume y la Orquesta Aragonia actuarán este fin de semana en los municipios de Gea de Albarracín (Teruel) y Montón (Zaragoza), en el marco de la programación de 'Aragón, tierra de cultura'. La plaza del Ayuntamiento de Gea de Albarracín acogerá este sábado, día 7, a las 18.00 horas, el concierto de Carolina y los Alisios + Isla Kume y la Iglesia de la Purísima Concepción de Montón será el escenario del recital de la Orquesta Aragonia este domingo, 8 de noviembre, a las 18.00 horas.

Carolina y los Alisios está integrado por la voz de Carolina Ferrer y las cuerdas de Jesús Bellosta y Paul den Holder. 'Busquemos la belleza' es la consigna de estos tres aragoneses de raíces dispersas (hispano-brasileña, hispano-holandés y pirenaico) cuando se reúnen para tocar las primeras notas como Carolina y los Alisios.

Atravesando un imaginario colectivo, en sus temas revisitan los versos y melodías de Federico García Lorca, Consuelito Vasquez, Chavela Vargas, Los Panchos o Caetano Veloso, entre otros.Por su parte, Isla Kume lo componen Andrés Campos y Laura Sorribas, alumnos egresados del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), que reinventan el folclore ibérico desde la electrónica, creando un universo sonoro donde la tradición vibra con beats actuales.

CONCIERTO EN MONTÓN

Este domingo, la Orquesta de Cámara Aragonia ofrecerá un concierto en la iglesia de Montón. La orquesta nació a finales del año 2001 en Zaragoza del deseo de hacer música en compañía. Desde entonces, ese ha sido el motor de la orquesta y también la razón de su continuidad.Como su formación no responde a una plantilla fija, gran parte del repertorio que interpretan necesita ser adaptado. Eso les permite, al mismo tiempo, acercarse a obras muy distintas y construir programas abiertos a épocas, estilos y lenguajes diversos, intentando siempre ser fieles al espíritu de la obra y a la intención del compositor.

En el año en que Aragonia celebra su 25 aniversario, este concierto reúne una parte de ese camino recorrido. La primera parte se centra principalmente en la música española; la segunda se abre a otros sonidos y otras evocaciones, entre el tango, el vals y la música de cine.

En conjunto, el programa propone un recorrido musical variado, pensado para compartir con el público obras muy distintas y disfrutar de ellas juntos. 'Aragón, tierra de cultura' es una iniciativa puesta en marcha por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón, cuyo objetivo principal es llevar la cultura, en mayúsculas, a todos los rincones del territorio, ofreciendo experiencias artísticas únicas en escenarios emblemáticos de la comunidad, protagonizadas por artistas aragoneses.