Carpi (PSOE) pide a Bancalero que refuerce la plantilla del Hospital 'Ernest Lluch' de Calatayud

Homenaje del PSOE a Ernest Lluch en el Hospital de Calatayud, que lleva su nombre. - PSOE.

CALATAYUD (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha exigido este viernes al consejero del área del Gobierno autonómico, José Luis Bancalero Flores, que refuerce la plantilla del Hospital 'Ernest Lluch' de Calatayud.

Carpi ha reclamado al Gobierno de Aragón que refuerce la plantilla y los medios en el Hospital de Calatayud y "deje de recortar". Ha realizado estas declaraciones durante el acto de homenaje al ministro Ernest Lluch, "como defensor del actual modelo sanitario y como artífice de la construcción del centro sanitario que lleva su nombre".

"No se puede perder todo lo mucho que se ha conseguido", ha señalado el diputado socialista y ha añadido que "espera que las obras de urgencia se lleven a cabo porque son necesarias".

El diputado socialista ha defendido la labor de los profesionales de la sanidad pública en los hospitales periféricos como el de Calatayud, que "hacen un trabajo impresionante". Carpi ha enfatizado que "Lluch fue un auténtico impulsor de los hospitales periféricos, como ocurre con Calatayud o Barbastro, y el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir defendiendo la sanidad pública de cercanía y fortalecer los servicios que ofrece".

Carpi ha solicitado al Gobierno de Aragón que "rectifique y defienda la sanidad pública ante el constante recorte de personal en los hospitales de fuera las capitales y la paulatina privatización de algunos servicios".

En este punto, ha alertado del aumento de la demora media en consultas externas que "se han multiplicado por cinco las esperas en alguna especialidad".

"En neurología se ha pasado de 26 días en agosto de 2023 a 116 días ahora, un aumento del 446,15%, más del quíntuple". Ha destacado que la mayor parte de las especialidades sufren importantes aumentos, como el caso de neumología con un aumento importante de la demora media, ya que en octubre de 2025 era de 5 meses y medio, destaca sobre todo el incremento relativo, el segundo más significativo: 438,71%, 136 días más, pasando de 31 a 167, más del quíntuple.

HOMENAJE

El acto de homenaje delante del Hospital, promovido por el PSOE de Calatayud, ha incluido una concentración en recuerdo con música de fondo de "El cant dels ocells", de Pau Casals, una semblanza del ministro y profesor, una ofrenda con música de fondo y la lectura de un poema.

La secretaria de Organización del PSOE de Calatayud, Sandra Marín, ha recordado la figura de Lluch, veinticinco años después de su asesinato, "con emoción y gratitud al economista, profesor, político socialista y, sobre todo, hombre de diálogo".

Ha indicado que "Lluch creyó profundamente en la fuerza de la palabra, en la razón frente al fanatismo, y en una España más justa, más libre y humana".

Sandra Marín ha señalado que "Lluch siempre se definió como un profesor, pero además fue un intelectual libre, un pensador inconformista y un servidor público que entendió la política como un ejercicio de diálogo y de responsabilidad colectiva".

Ha explicado que "como ministro de Sanidad impulsó el Sistema Nacional de Salud Universal, y durante su mandato se construyó el hospital de Calatayud, que hoy lleva su nombre y en el que tengo el honor de trabajar; de hecho, cuando vino a inaugurarlo dejó en nuestra ciudad y en quienes le conocieron la huella de un hombre cercano, comprometido y profundamente convencido de que la política debía servir para mejorar la vida de las personas".

Ha trasladado que "Ernest Lluch sigue siendo un referente compartido y un espacio de encuentro. Más de ochenta calles, plazas, centros de salud, hospitales, escuelas, salas en universidades y equipamientos públicos llevan hoy su nombre".

Marín ha concluido señalando que "hace veinticinco años intentaron apagar su voz, pero su ejemplo sigue vivo entre nosotros: hoy, con esta ofrenda floral, el PSOE de Calatayud quiere rendir homenaje a su memoria y a su legado". Ha destacado "el valor del diálogo, la esperanza frente al miedo, y la palabra como semilla de paz y convivencia".