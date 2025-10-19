La Carrera de la Mujer recorre Zaragoza con un récord de 15.000 participantes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la salida de la Carrera de la Mujer. - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad frente al dolor y el sufrimiento que causa el cáncer ha movilizado este domingo a unas 19.000 personas Zaragoza y Huesca en la Carrera de la MujerCentral Lechera Asturiana, celebrada en la capital aragonesa, que ha agotado las 15.000 plazas disponibles, y la XI Carrera Huesca contra el Cáncer, que ha contado con 4.000 personas.

En la prueba zaragozana, que ha batido su récord de participación al agotar los 15.000 dorsales, 1.000 más que el año pasado, también ha participado la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha mostrado su orgullo por la respuesta de las zaragozanas para visibilizar el cancer de mama y ha agradecido a asociaciones y empresas patrocinadoras el apoyo mostrado.

"Vamos a correr por ellas y animo a todos de que disfruten de cada kilómetro porque cada kilómetro, cada zancada, cuenta para la lucha contra el cáncer", ha señalado en la línea de salida.

La Marea Rosa ha recorrido el ya tradicional circuito de unos 6 kilómetros con salida en la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe, y meta en la Plaza del Pilar.

Una vez finalizada la carrera, las participantes se han unido al festival de fitness y aeróbic de una hora de duración de con los mejores monitores de VivaGym, Zumba y Ballet Fit, y la actuación en directo del grupo Team D'Luxe.

La Carrera de la Mujer es el evento deportivo con mayor participación del calendario anual y también es un referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo. Su objetivo, tras 21 años de historia, sigue siendo promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable, y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres.

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, ha sido posible conseguir algunos de los dorsales totalmente solidarios a favor de a favor de la asociación local AMAC-GEMA, que tiene como objetivo facilitar un espacio de apoyo y acompañamiento a la mujer afectada de cáncer genital y o de mama, para contribuir a su bienestar físico, social y emocional.

Al finalizar el circuito se ha realizado una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.