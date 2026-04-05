La carretera provincial ZP-4307 entre Morata de Jalón y Morés permanecerá cortada por obras el martes y miércoles

ZARAGOZA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera provincial ZP-4307 entre las localidades zaragozanas de Morata de Jalón y Morés permanecerá cortada al tráfico por obras durante el martes y miércoles, 7 y 8 de abril, según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza.

Los trabajos llevados a cabo por la institución provincial se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 6,600 y el 7,000.

Los trabajos van a consistir en la mejora del firme. Las obras se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.00 horas a 19.00 horas aproximadamente y el tráfico se reestablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.