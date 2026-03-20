La Casa de los Morlanes de Zaragoza exhibe la experimentación pictórica con "Jorge de los Ríos. Abstracción[es]"

Presentación de la exposición "Jorge de los Ríos. Abstracción[es]" - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Casa de los Morlanes acoge la muestra "Jorge de los Ríos. Abstracción[es]", que podrá visitarse hasta el 24 de mayo, y que resume la trayectoria de uno de los referentes de la abstracción en el panorama aragonés de final del siglo XX y durante el XXI, en un amplio recorrido que propone el Ayuntamiento de Zaragoza.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha presentado la exposición de la que ha destacado que en el arte se separa lo figurativo de la abstracción. "Esa dicotomía que es muy sencilla de hacer y que los legos en la materia la entendemos".

Ha comentado que Zaragoza ha sido un referente en la abstracción y "es importante reivindicar", en este caso, a Jorge de los Ríos y poder disfrutar de la evolución a lo largo de estos años sobre la "curiosidad de experimentar con las texturas, con diferentes inspiraciones que hace que al final los que podemos disfrutar de vuestro arte entendamos también ese hilo conductor", ha descrito.

Esta propuesta pictórica se compone de diferentes obras provenientes de fondos públicos y de diferentes colecciones particulares, que forman un conjunto que permite situar la obra de Jorge de los Ríos dentro de la genealogía de artistas que han hecho de la abstracción su principal campo de investigación plástica, evidenciando la solidez y coherencia de su trayectoria.

ETAPAS

Este proyecto se articula como una lectura en profundidad de las distintas etapas estilísticas del artista. El recorrido permite reconocer sus inicios vinculados a una abstracción lírica, caracterizada por atmósferas contenidas y gamas cromáticas frías, así como su posterior evolución hacia una abstracción expresionista de mayor intensidad.

En esta fase, la pintura de De los Ríos se define por escenarios de fuerte carga matérica, con texturas densas y una gestualidad más marcada.

Un elemento clave en esta transformación es la incorporación de la chapa de zinc como soporte, que introduce nuevas posibilidades en la relación entre luz, color y superficie, convirtiéndose en uno de los rasgos más singulares de su lenguaje.

La exposición aborda también su desarrollo hacia una abstracción geométrica, en la que estructuras, planos y elementos metálicos ordenan el espacio pictórico y dialogan con la introducción de nuevos colores.

LA LUZ PROTAGONISTA

Este proceso convive con una intensa producción sobre papel, en la que el artista explora una abstracción gestual basada en grafismos, manchas y collages de gran libertad compositiva.

En sus obras más recientes, la muestra permite apreciar una síntesis de su trayectoria en forma de una renovada abstracción lírica. En ella reaparecen formas evanescentes, atmósferas difusas y una especial atención a la luz, en un ejercicio de madurez que conecta con los orígenes del artista desde una mirada contemporánea.

"Jorge de los Ríos. Abstracción[es]" se presenta así como una oportunidad para descubrir o revisitar una obra que ha sabido asumir riesgos, explorar materiales y técnicas diversas y aportar nuevas lecturas al lenguaje de la pintura abstracta.

La exposición refuerza, además, la apuesta municipal por la difusión de artistas que han contribuido de manera decisiva al contexto artístico zaragozano.

La programación se completará con visitas gratuitas. Las dirigidas a colectivos se celebrarán los martes, previa reserva a través del correo electrónico 'didacticaexposiciones@zaragoza.es'. Por su parte, las visitas guiadas para público general tendrán lugar los sábados 11 de abril y 2, 9 y 16 de mayo a las 18.00 horas, con inscripción previa a través de la web municipal.