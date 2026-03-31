La Casa de los Títeres de Abizanda abre en Semana Santa con una programación que une Aragón y Latinoamérica

Archivo - Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril Mosaico Cultural, Titiriteros de Binéfar y Patri Coronas proponen, en este emblemático espacio de Sobrarbe, cinco citas con el teatro para todos los públicos - TITIRITEROS DE BINÉFAR - Archivo

ABIZANDA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

La Casa de los Títeres de Abizanda volverá a convertirse en uno de los epicentros culturales del Sobrarbe durante la próxima Semana Santa con una programación especial que combinará teatro, música y tradición. Entre el 2 y el 5 de abril, este espacio emblemático acogerá cinco funciones dirigidas a todos los públicos, en una edición marcada por el encuentro entre raíces latinoamericanas y aragonesas.

La programación arrancará el jueves 2 de abril con la compañía brasileña Mosaico Cultural, que ofrecerá dos pases --a las 12.00 y a las 17.00 horas-- del espectáculo 'La niña y el jaguar'. Esta propuesta es el resultado de una residencia artística compartida con los Titiriteros de Binéfar, impulsores de este espacio, y representa un puente cultural entre América Latina y Europa.

La directora de la Casa de los Títeres, Pilar Amorós, ha destacado la estrecha relación entre ambas compañías y ha subrayado que el montaje combina "la larga experiencia de los Titiriteros de Binéfar con el carisma latinoamericano". La obra, inspirada en una historia real, narra la vida de una niña que pierde a su familia a una edad temprana y se ve obligada a trabajar en el campo, en una puesta en escena que mezcla marionetas, música en directo, capoeira y elementos de la cultura popular latinoamericana.

El cofundador de los Titiriteros de Binéfar, Paco Paricio, ha señalado que el éxito del espectáculo reside en su capacidad para conectar emocionalmente con el público. "Inspira a liberarse de los miedos, a celebrar los logros y a curar heridas a través del arte, la música y la danza", ha explicado.

El viernes 3 y el sábado 4 de abril, ambos a las 12.00 horas, serán los propios Titiriteros de Binéfar quienes suban al escenario con 'El jardín de la alegría', su última creación. Se trata de una obra profundamente personal, inspirada en la infancia de Pilar Amorós, que combina recuerdos, canciones familiares y elementos del imaginario tradicional.

En este montaje, los títeres, la música y los juguetes se convierten en herramientas para explorar la memoria y la identidad. La historia gira en torno a Pilar, una mujer volatinera, y Quiri, un músico, que construyen un universo escénico lleno de referencias culturales y emocionales. La propuesta incluye canciones populares, como Los peregrinitos, y evocaciones de la infancia en un entorno familiar marcado por la música.

HUMOR Y CIRCO PARA CERRAR LA PROGRAMACIÓN

La programación concluirá el domingo 5 de abril con 'A comer...!', un espectáculo de la compañía aragonesa Patri Coronas y Monopájaroverde. Se trata de una comedia clásica de payasos que combina humor, acrobacias, malabares y música en directo.

La obra presenta a dos personajes que creen haber sido invitados a un gran banquete popular, aunque pronto descubren que serán ellos quienes deban "servir" la comida al público, en un sentido metafórico y artístico. La propuesta integra folklore, cuentos, poesía y percusión corporal en un montaje dinámico y participativo.

Más allá de las funciones, la visita a la Casa de los Títeres de Abizanda se concibe como una experiencia cultural completa. El espacio abrirá su museo una hora antes de cada representación y ofrecerá actividades complementarias como juegos tradicionales, música y propuestas imaginativas en distintos espacios del recinto, como la era, el patio o Casa Maza. Además, el público tendrá la oportunidad de interactuar con los artistas tras cada función, en un formato cercano que refuerza el carácter participativo de la propuesta.

Desde la organización han destacado que esta programación está pensada para sorprender y emocionar durante las vacaciones de Semana Santa, consolidando a Abizanda como un referente cultural en el Pirineo aragonés. Con una combinación de tradición, creatividad y diversidad cultural, la Casa de los Títeres vuelve a apostar por el teatro como herramienta de encuentro y disfrute para todas las edades.