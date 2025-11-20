Casas (PP) afirma que el Gobierno de Sánchez "ha fallado en ofrecer seguridad" a las víctimas de violencia machista

Archivo - La portavoz de Bienestar social y Familia del PP, Silvia Casas. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Silvia Casas ha afirmado este jueves que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "ha fallado estrepitosamente en ofrecer seguridad a las víctimas de la violencia de género".

En rueda de prensa, Casas ha mencionado la Ley 'Solo sí es sí', que "ha beneficiado a 1.400 violadores y pederastas" y también el fallo de las pulseras antimaltrato.

"La posición del PP es clara y contundente: La violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad y todos debemos trabajar juntos" para acabar con esta lacra.

En respuesta a la diputada del PSOE Lorena Canales, quien esta mañana ha equiparado a PP y Vox en esta materia, Silvia Casas ha dicho que "fue precisamente el PP quien propuso ante estas Cortes aprobar una declaración institucional con motivo del 25 de Noviembre", Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Ha afirmado que "el PSOE ha salido a utilizar, una vez más, a las mujeres para intentar sacar rédito político".

"Las mujeres, todas las mujeres, nos merecemos igualdad, seguridad y respeto, las víctimas de violencia machista todavía más", ha proclamado la parlamentaria del PP, criticando que "nada de eso es capaz de ofrecer el Partido Socialista ni en Aragón ni en España".

Además, "lo primero que debería hacer el Partido Socialista es pedir perdón: La prostitución es una forma clara de violencia machista y lamentablemente ha sido recurrente en dirigentes socialistas, como todos sabemos", en alusión al caso 'Koldo'.

Silvia Casas ha aseverado que "el machismo campaba a sus anchas tanto en La Moncloa como en Ferraz y ni Pilar Alegría ni las socialistas aragonesas lo han denunciado; al revés, hemos visto recientemente cómo Pilar Alegría se iba de comida de amigos con un ex alto cargo de Moncloa, al que cesaron por presunto acoso".

"Nosotras, hoy, exigimos al Partido Socialista de Aragón que no utilice más a las mujeres", ha continuado Casas, quien ha comentado que la PNL que ha presentado Lorena Canales se aprobará con el voto del PP.

Ha instado a "continuar reforzando los mecanismos de prevención, de detección y de protección de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, con especial atención, por supuesto, a aquellas formas emergentes como son la violencia digital, económica o vicaria" y ha recomendado "mantener las campañas de sensibilización pública y educativa".

La parlamentaria del PP ha abogado por "crear una cultura de rechazo frente a la violencia contra la mujer y para que la mujer sea considerada como sujeto de derechos y no como objeto de utilización partidista, como está haciendo el Partido Socialista. Todo esto debe hacerse desde la colaboración institucional e implicando al conjunto de la sociedad aragonesa y española", ha concluido.