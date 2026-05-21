Casas (PP) responde al PSOE que la única política de los socialistas es "limitar las posibilidades" de los estudiantes

Archivo - La diputada del PP Silvia Casas. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP, Silvia Casas, ha lamentado este jueves que la única política educativa del PSOE es "limitar las posibilidades" de los estudiantes. Ha manifestado que la llegada a Aragón de Pilar Alegría se ha traducido en "un intento de levantar muros entre aragoneses, buscando el ruido y el conflicto donde no existe y dejando claro que la única política educativa del PSOE consiste en limitar las posibilidades de nuestros estudiantes".

Casas, ha considerado que Pilar Alegría fue, hasta hace pocos meses, ministra de Educación y salió del Ministerio "con un balance en blanco, como confirmaron el conjunto de sindicatos educativos con sus declaraciones". "Ahora viene aquí, se pone detrás de una pancarta por una escuela pública por la que no ha hecho nada y se permite el lujo de atacar el modelo de FP que se ha demostrado que funciona".

La portavoz de Educación del PP ha explicado que se conciertan esos ciclos respondiendo a la necesidad de plazas y a la demanda del alumnado de esas ramas vinculadas a las industrias culturales, por lo que el Gobierno de Jorge Azcón está apostando fuertemente.

"Este curso, casi 450 personas se quedaron sin plaza en Zaragoza para cursar esos ciclos y no consiguieron entrar. Este Gobierno da respuestas, el PSOE solo sobreactúa al hablar de una privatización que es falsa, tenemos claro lo que hubieran hecho ellos, dejar sin plaza a esos 450 alumnos".

Además, Casas ha remarcado que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos no compiten entre sí, sino que son una herramienta que suma talento y empleabilidad.

"El Gobierno de Aragón ha creado más de 3.300 nuevas plazas y 52 nuevos ciclos en apenas dos años y va a seguir apoyando un modelo que se ha demostrado sostenible y atractivo tanto para los alumnos como para el tejido empresarial y social", ha concluido la portavoz popular de Educación.