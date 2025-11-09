Casi 6.000 participantes en el evento LEGO organizado por ZaragozaJoven en La Azucarera

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Azucarera de Zaragoza ha acogido este fin de semana una nueva edición del evento LEGO organizado por ZaragozaJoven, que ha reunido a cerca de 5.995 personas entre jóvenes, niños y familias.

La cita, que se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del programa juvenil municipal, ha contado con talleres, exposiciones, competiciones y espacios de juego libre construidos íntegramente con piezas LEGO.

Durante dos días, el recinto se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la construcción y la creatividad, con propuestas adaptadas a todas las edades y la colaboración de diversas asociaciones y comunidades de fans de LEGO.

El sábado por la mañana participaron 1.496 personas y por la tarde hubo 1.785 asistentes. Este domingo por la mañana han sido 2.714 las visitas.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha destacado la excelente acogida de la iniciativa y la alta participación registrada. "La gran respuesta del público demuestra que el cambio de modelo de Juventud está siendo bien acogido por los jóvenes y las familias zaragozanas. Estamos apostando por actividades innovadoras, participativas y con un componente educativo y lúdico que conecta con los intereses reales de la juventud de nuestra ciudad", ha añadido.

La exposición, con entrada gratuita y que se ha ubicado en cinco espacios de la Azucarera, ha contado con 53 expositores, dioramas de gran formato, creaciones originales diseñadas por fans, sets emblemáticos y una zona de juego libre, así como espacios para talleres y actividades dirigidas.

Además, dirigido a los jóvenes, de entre 14 y 30 años, se programaron varios talleres para hacer esta experiencia todavía más enriquecedora.

Así ha habido un taller de robótica de una hora de duración para grupos de 20 personas repartidos en tres sesiones, este pasado sábado a las 10.30 y a las 17.00 horas, y este domingo, a las 10.30. Además, ha habido un taller de montaje alternativo poybag, también de una hora de duración y varias sesiones el sábado al mediodía y por la tarde a las 18.30 horas, mientras que este domingo se ha celebrado a las 12.00 horas.

Durante el evento, se ha realizado también un concurso en redes sociales, en colaboración con la cuenta de HISPALUG, en el que los jóvenes de entre 14 y 30 años se han hecho selfies en el dioarama o en la parte expositiva que más les ha gustado. Entre los participantes, se ha sorteado un vale de 100 euros para canjear en la tienda LEGO de Zaragoza.

El evento se enmarca en la programación de ZaragozaJoven, impulsada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, que busca fomentar la creatividad, la participación y el ocio educativo a través de actividades abiertas, inclusivas y gratuitas.