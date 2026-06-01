Casi un millar de alumnos protagonizan la XIII edición de 'Locos por Mostrar' en el Teatro de las Esquinas

Casi un millar de alumnos de teatro, música y danza que durante los próximos días pondrán en escena su trabajo, esfuerzo e ilusión. - TEATRO DE LAS ESQUINAS

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de las Esquinas volverá a convertirse durante el mes de junio en el gran escaparate del talento emergente con la celebración de la decimotercera edición de 'Locos por Mostrar', la muestra anual de la Escuela de Artes Escénicas que reunirá sobre el escenario a cerca de un millar de alumnos de teatro, música y danza.

La programación comenzará el próximo 2 de junio y se prolongará hasta el día 28, ofreciendo al público varias semanas de representaciones en las que los estudiantes mostrarán el trabajo desarrollado a lo largo del curso 2025-2026. La iniciativa se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario de la escuela y como un espacio de encuentro entre alumnado, profesorado, familiares y aficionados a las artes escénicas.

Durante casi un mes, el escenario del Teatro de las Esquinas acogerá espectáculos de muy diversa naturaleza, desde montajes teatrales hasta actuaciones musicales y coreografías de danza. Cada propuesta reflejará el proceso de aprendizaje, crecimiento artístico y trabajo colectivo realizado por los alumnos a lo largo del año académico.

La muestra supone además el colofón a un curso marcado por la formación y la creatividad en un centro que se ha convertido en uno de los principales referentes de la enseñanza artística en Zaragoza. Desde hace más de trece años, la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas ofrece formación en diferentes disciplinas vinculadas al mundo del espectáculo, promoviendo el desarrollo personal y artístico de estudiantes de todas las edades.

Más allá de las actuaciones, 'Locos por Mostrar' representa una experiencia especialmente significativa para quienes participan en ella. Para muchos alumnos supone la oportunidad de enfrentarse por primera vez a un auditorio lleno, poner en práctica los conocimientos adquiridos y compartir con el público el resultado de meses de esfuerzo, ensayos y aprendizaje.

La organización destaca que estas funciones permiten vivir momentos únicos en los que se mezclan la ilusión, los nervios, la emoción y la satisfacción de actuar sobre un escenario profesional. Asimismo, favorecen valores como el trabajo en equipo, la confianza personal, la creatividad y la capacidad de expresión artística.

La muestra se ha convertido con el paso de los años en una auténtica celebración de las artes escénicas, donde tienen cabida propuestas muy diferentes y donde cada alumno encuentra un espacio para mostrar su evolución. El público podrá disfrutar de una programación variada que refleja la diversidad de disciplinas impartidas en la escuela y el talento de quienes forman parte de ella.

Las representaciones tendrán lugar en las instalaciones del Teatro de las Esquinas, situadas en la Vía Universitas de Zaragoza. Las entradas tendrán un precio de 5 euros por día, aunque se ha establecido una tarifa reducida de 4 euros por entrada para quienes adquieran cinco o más localidades.