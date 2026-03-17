Caso Forestalia: El Juzgado de Teruel admite la personación del Gobierno de Aragón

Archivo - Fachada de los juzgados de Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha admitido a trámite la personación del Gobierno de Aragón en la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en los proyectos de renovables promovidos por Forestalia durante la etapa del Ejecutivo socialista.

Así lo ha notificado a través de una resolución remitida a los servicios jurídicos de la administración autonómica, ha informado el Gobierno de Aragón, que ha asegurado que esta decisión supone "un paso más" en su propósito de "defender los intereses de todos los aragoneses", tal y como avanzó el pasado viernes la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

Durante esa rueda de prensa, la vicepresidenta en funciones subrayó que esta personación ya ratificada "permitirá asumir la condición de acusación particular y ejercer las acciones que sean precisas para defender a nuestra comunidad, además de disponer de toda la documentación que se va a evaluar en las investigaciones y conocer el estado de las pesquisas".