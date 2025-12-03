Los casos de gripe crecen "exponencialmente" en la ciudad de Zaragoza y "duplican" su incidencia en una semana

La gripe "duplica" su incidencia en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La epidemia de gripe en Aragón avanza y los casos crecen "exponencialmente" en la ciudad de Zaragoza, incluso "duplican" su incidencia con respecto a hace una semana, cuando el Departamento de Sanidad declaró el nivel 2 de riesgo en aplicación de protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones en dicha provincia, que también se ha extendido a la de Huesca.

Así lo ha expresado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ha visitado la nueva unidad de trasplante renal de Aragón.

Bancalero ha explicado que los datos de incidencia de la gripe se actualizan cada 15 días y , por lo tanto, no hay novedad, aunque la última aproximación ha evidenciado que "ha subido exponencialmente, especialmente y con una fuerza muy importante, en Zaragoza capital".

"Prácticamente, hemos duplicado la incidencia que teníamos cuando pasamos a nivel 2, lo que quiere decir que es altamente recomendable el uso de mascarillas y, por supuesto, para aquellas personas que tengan --patología-- clínica respiratoria y para los profesionales sanitarios es obligatorio en los centros asistenciales y altamente recomendable para familiares y pacientes", ha manifestado el consejero de Sanidad.

También ha incidido en la importancia de implementar las medidas higiénicas a nivel personal, como el lavado de manos. Todas estas recomendaciones, ha añadido, "las hemos aprendido de la época de la covid".

Ante esta epidemia de gripe que afecta a Aragón, además de otras comunidades autónomas, "estamos mejorando los servicios para poder dar cobertura asistencial a esta elevada demanda que estamos viviendo en Zaragoza", ha asegurado José Luis Bancalero.

PICO DE GRIPE

Con respecto al pico de la epidemia de gripe, el consejero de Sanidad ha comentado que se espera al final de esta semana y, "aunque dependerá de muchos factores, posiblemente la semana que viene podamos estar en una fase más estabilizada".

No obstante, el virus de la gripe, ha aclarado Bancalero, "es estacional" y, por lo tanto, es importante, ha subrayado, tomar medidas para frenar su contagio, como la vacunación, y que la población se conciencie.

Ha hecho alusión a la vacunación sin cita previa, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza para los grupos de riesgo. Acerca de esta medida, Bancalero ha considerado que "ayuda a que la población se conciencie". Asimismo, ha informado de que también se ha vacunado sin cita previa en localidades del medio rural como Cantavieja (Teruel) y se hará, con cita, aunque con "máxima accesibilidad" en Valdespartera (Zaragoza) para los niños, "principales transmisores de la gripe".

En este sentido, el titular autonómico de Sanidad ha avanzado que es posible que la próxima semana se amplíe la vacunación al resto de la población, ya que, por el momento, continúa indicada para la más vulnerable --mayores de 60 años y niños desde seis meses--.

En cualquier caso, ha estimado que "en un plazo no superior a 15 días podríamos estar en una fase de estabilización" de los contagios de gripe.

DUAP EN ZARAGOZA

Por otro lado, el consejero de Sanidad se ha referido a los Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria (DUAP), puestos en marcha este lunes para atender las urgencias en el ámbito de Atención Primaria: "Puedo asegurar que ha sido un verdadero éxito, en contra de lo que algunas personas quieran transmitir".

Ha cifrado en 534 pacientes los que acudieron el lunes a alguno de los cuatro DUAP --Grande Covián, Ramón y Cajal, Pablo Remacha e Inocencio Jiménez-- y 450 en la jornada del martes, lo que "demuestra que este modelo funciona, ha mejorado la accesibilidad a toda la población en Aragón y transmite confianza a los usuarios este nuevo dispositivo".

Aunque todavía es "pronto", según Bancalero, para "sacar conclusiones estadísticas reales" sobre el efecto que tendrá la puesta en marcha de los DUAP para "desatascar" la afluencia de las urgencias hospitalarias tras dos días en funcionamiento, "sí hemos detectado es que no ha incrementado más, como sí ha pasado en años anteriores", teniendo en cuenta que Aragón está en epidemia de gripe.