El Castillo de Mora de Rubielos, sede de la gala de entrega de las placas al Mérito Turístico de Aragón 2026

Mora de Rubielos con el castillo al fondo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Teruel acogerá el próximo 17 de noviembre la gala de entrega de las Placas y la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2026, que se celebrará en el Castillo de Mora de Rubielos, en la comarca de Gúdar-Javalambre.

El acto reconocerá la trayectoria y las aportaciones de siete personas y entidades vinculadas a distintos ámbitos de la actividad turística de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 21 de octubre la concesión de estas distinciones a la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón (APGTA), Francisco Lacau Pascau, Begoña Espinosa Martínez, María Carmen Roig, José Antonio Pérez Asensi y el Hotel Consolación, situado en Monroyo (Teruel). Por su parte, la Medalla al Mérito Turístico recae este año en la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia.

Los reconocimientos ponen en valor trayectorias profesionales e iniciativas relacionadas con la divulgación del patrimonio natural y cultural, la formación de profesionales, la promoción de destinos, la representación empresarial, la hostelería y el desarrollo de propuestas de alojamiento vinculadas al territorio.

SEIS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO TURÍSTICO

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón recibe la distinción por su labor de representación, formación y organización de visitas guiadas para divulgar el patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico de la Comunidad.

Francisco Lacau Pascau, fallecido en febrero de 2026, será reconocido a título póstumo por su trayectoria en el montañismo y el turismo de aventura, especialmente en la Sierra de Guara, el Somontano de Barbastro y el Alto Aragón, donde impulsó iniciativas empresariales vinculadas al barranquismo y a la promoción turística.

Begoña Espinosa Martínez recibe la placa por su contribución a la formación turística y su experiencia empresarial, especialmente durante su vinculación con la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, de la que fue directora.

El reconocimiento a María Carmen Roig distingue su trabajo como guía municipal y técnica de turismo de La Iglesuela del Cid, centrado en la interpretación y difusión del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la localidad.

José Antonio Pérez Asensi es distinguido por su trayectoria en la representación empresarial y la promoción turística del Somontano de Barbastro, así como por su participación en iniciativas de colaboración entre empresas y proyectos relacionados con el turismo cultural y religioso.

Por último, el Hotel Consolación, ubicado en Monroyo, recibe la placa por una propuesta de alojamiento que integra arquitectura contemporánea, paisaje y tradición en el entorno del Matarraña, con una oferta vinculada a la experiencia turística y al territorio.

MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO

A su vez, la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, que cumple el próximo año su 50 aniversario, es reconocida por su labor esencial en la promoción de los intereses de estos establecimientos, impulsando la profesionalización del sector y la adaptación de las empresas a los nuevos retos económicos, sociales y turísticos.

Entre otras acciones, dispone de un Centro de Formación y edita con periodicidad trimestral la revista 'Zaragoza Hostelera'. También, por ejemplo, el Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia, pionero en España.