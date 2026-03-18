La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad convoca el concurso 'Qué bello es vivir en mi pueblo'

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza ha convocado la octava edición del concurso de relato y vídeo 'Qué bello es vivir en mi pueblo'. Está dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 18 años y a personas con discapacidad intelectual.

El plazo para enviar las creaciones ya está abierto y finalizará el 25 de junio. La información se ha remitido a centros educativos, centros especiales de empleo y asociaciones para personas con diversidad intelectual y psíquica de la provincia de Zaragoza.

Este concurso pretende promover "una mirada abierta y emotiva que inspira el cine o historias bien contadas en las que la confianza en las personas y las ganas de hacer cosas por tu gente sean reconocibles".

Las propias bases del concurso valoran la importancia de la participación "para que concurran muchas aventuras e historias y hagan pensar en el valor tan grande de nuestros pequeños pueblos". Existen dos modalidades: relato y vídeo.

En el primer caso hay tres categorías: infantil (8-12 años), juvenil (12-18 años) y personas con discapacidad intelectual. En el caso del vídeo, se agrupan en dos categorías: infantil-juvenil y personas con discapacidad intelectual. Los premios consisten en un trofeo y un importe económico que oscila entre los 250 y los 500 euros para que el centro lo destine a materiales docentes y/o usos y actividades culturales.

El tema tanto de los relatos como los vídeos es libre, siempre que tenga un contenido relacionado con el mundo rural. Como característica común a las dos categorías se considera que todos los trabajos presentados han de ser originales, inéditos y no presentado anteriormente en otros concursos. Los textos de la modalidad de relatos deberán tener una extensión mínima de 500 palabras y máxima de 3.000 palabras y serán enviados por correo electrónico a catdespoblacion@unizar.es.

En el caso del vídeo, cuya duración máxima será de 10 minutos, es necesario enviar una maqueta en formato mp4, a través de wetransfer, a la dirección catdespoblacion@unizar.es.

Además, será necesario adjuntar una serie de datos que se especifican en la convocatoria. Tanto en la modalidad de relato como en la de vídeo, cada centro y asociación podrá seleccionar hasta cinco trabajos en cada categoría. En todos los casos es imprescindible rellenar las fichas identificativas con todos los datos de los participantes, que pueden descargar página web de la cátedra donde poder encontrar además toda información del concurso.

El jurado estará integrado por tres personas expertas en literatura y cine, que valorarán la calidad de los trabajos y su capacidad para transmitir con sensibilidad, autenticidad y originalidad la vitalidad del mundo rural.