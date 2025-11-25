La catedral de San Vicente, de Roda de Isábena, se beneficia del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la DPH

La catedral de San Vicente, de Roda de Isábena - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedral de San Vicente, de Roda de Isábena, se encuentra inmersa en varias mejoras gracias al Plan de Patrimonio Eclesiástico de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Con una inversión de más de 48.000 euros, financiados al 50 por ciento entre la Diputación Provincial de Huesca y Obispado, se están realizando mejoras en las cubiertas y en las instancias interiores.

El Plan de Patrimonio Eclesiástico, que impulsan la DPH y la Diócesis de Barbastro-Monzón tiene el claro propósito de mantener el patrimonio arquitectónico y artístico del que goza la provincia, en forma de iglesias y catedrales.

Fruto de ello, se van a desarrollar una serie de actuaciones en la catedral de San Vicente, ubicada en el municipio de Roda de Isábena, donde las obras ya están iniciadas, y en el caso de este templo, el presupuesto destinado para llevar a cabo las intervenciones es de 48.279 euros.

Principalmente, se está trabajando en la reparación de las cubiertas, que sufren de diversos problemas a causa de las humedades que afectan a las paredes de la estructura.

OTRAS IGLESIAS

La intervención también será efectiva en el vidrio del rosetón, ubicado en la fachada oeste. Al mismo tiempo, se va a restaurar la puerta de acceso a la biblioteca, que presenta un avanzado estado de deterioro. Previo a estas actuaciones, se han eliminado las plantas y vegetación que se encuentran en la torre.

Además de la catedral de San Vicente, dentro de esta diócesis se van a realizar mejoras en la iglesia de San Juan de Toledo, de La Fueva, la iglesia de Santa María de Selgua, ubicada en Monzón y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, sita en Azanuy.

El importe total de las actuaciones a realizar en los templos de la Diócesis Barbastro-Monzón es de 200.000 euros, financiados a partes iguales entre la institución provincial y el Obispado.