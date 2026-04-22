CCOO Aragón celebra 40 años de la recuperación de Morillo de Tou, convertido en centro de vacaciones

Comisiones Obreras en Aragón celebra 40 años desde el inicio de recuperación del pueblo de Morillo de Tou. - CCOO ARAGÓN

MORILLO DE TOU (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El sindicato Comisiones Obreras ha conmemorado este miércoles cuatro décadas desde el inicio de los trabajos de reconstrucción del pueblo de Morillo de Tou, transformando lo que eran ruinas en un centro de vacaciones referente en el Pirineo y un motor económico para la Comarca del Sobrarbe.

El 23 de abril de 1986 el entonces secretario general de CCOO Marcelino Camacho firmaba la cesión de Morillo de Tou por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la organización sindical.

Morillo de Tou había sido abandonado en 1963 por la construcción del embalse de Mediano y fue cedido con el fin de convertirse en centro de vacaciones para dinamizar y repoblar la zona. "Lo que comenzó en 1986 como un ambicioso proyecto de rehabilitación de un núcleo abandonado, se ha consolidado hoy como un símbolo de la capacidad del sindicato para generar desarrollo social, económico y territorial", ha destacado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

El acto, ha servido para inaugurar una nueva zona de entrada y presentar la renovada imagen corporativa del complejo. Además, se ha proyectado un vídeo conmemorativo que recorre el esfuerzo de cientos de voluntarios y trabajadores que, piedra a piedra, levantaron este "Pueblo Recuperado".

En su intervención, Manuel Pina se ha referido a la trascendencia de este proyecto más allá del ámbito vacacional, destacando que Morillo de Tou es "un ejemplo de dinamización rural y de recuperación del territorio que, además, ha generado empleo de calidad y ha ayudado de forma real a asentar población en el Pirineo.

Para el líder sindical, Morillo representa los valores fundacionales de CCOO: la solidaridad, el trabajo colectivo y la gestión responsable de los recursos.

"Este pueblo demuestra que cuando el sindicalismo se compromete con el territorio, es capaz de crear realidades sostenibles que benefician a toda la sociedad, convirtiendo el olvido en una oportunidad de futuro para la comarca del Sobrarbe", ha afirmado Pina.

El evento ha incluido un recorrido por Sendero de la Historia de Morillo de Tou,, una iniciativa que conecta el pasado del núcleo con su presente como centro de turismo sostenible.

El alcalde de Ainsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha reconocido el impacto positivo que el centro ha tenido en la economía local durante estas cuatro décadas. "Solo el tesón, el compromiso y la constancia puede hacer que se produjera una trasformación tan trascendental como es el caso de Morillo de Tou", ha apostillado.