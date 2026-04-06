CCOO Aragón pide recuperar salarios, reducir la jornada y reforzar las políticas activas de empleo

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ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha considerado que es momento de elevar los salarios, aplicar, "de una vez", la reducción de la jornada, y seguir reforzando las políticas activas de empleo, entre otras medidas, para seguir avanzando en configurar un mercado laboral "más productivo, sostenible y justo".

CCOO Aragón ha trasladado esta petición tras conocer los datos del paro del mes de marzo publicados por el INE que revelan que hay 49.862 personas desempleadas en la comunidad autónoma.

Estas cifras suponen un descenso de 512 con respecto al mes de febrero y de 1.980 menos en comparación con marzo de 2025, que es un -3,82 por ciento. En el conjunto de España el paro también descendió en 22.394 personas con respecto al mes pasado situándose en 2.419.712 desempleados y desempleadas, y en 160.426 menos que en marzo de hace un año.

El aumento mensual de afiliación se cifra en 3.245 personas por lo que el total de ocupados afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 632.476, un 0,52% más que en febrero. Si se compara con marzo de 2024 hay 12.724 personas más afiliadas, un 2,05%, con lo que el ritmo de creación de empleo se mantiene sólido.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado de marzo publicados reflejan, como suele ocurrir en marzo, "buenos resultados en lo que a la creación de empleo se refiere, contabilizando un incremento del número de afiliados a la Seguridad Social y una bajada del desempleo".

Otro dato que ha destacado CCOO Aragón es que la calidad y estabilidad del empleo "sigue mejorando gracias los cambios introducidos por reforma laboral de 2021", de manera que la tasa de temporalidad en marzo ha sido del 12,15%, que son 0,8 puntos menos que hace un año y 15,20 puntos menos que la que se registraba en marzo de 2021 (28,65%), antes de la reforma.

RETOS

A pesar de estos avances, "persisten retos importantes" en el mercado de trabajo, ha observado CCOO Aragón para citar que "persiste un margen importante" para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral.

Este problema se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por ello, el sindicato cree que "se deben fortalecer" las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo, ha incidido CCOO Aragón.

Por otro lado, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario "sigue siendo un reto urgente" ante los cambios tecnológicos y sociales por ello, CCOO ha insistido en que impulsará la implantación de las 37,5 horas semanales para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Por último, los resultados positivos de la economía y los beneficios empresariales "deben traducirse" igualmente en mejoras para la población trabajadora.

Más allá de la "necesaria" actualización del SMI, "resulta igualmente prioritario promover" incrementos salariales de carácter generalizado, con especial atención a los tramos medios, que llevan años mostrando un "preocupante estancamiento", ha descrito el sindicato.

En este sentido, CCOO ha planteado, en el marco del VI AENC, una propuesta de incrementos salariales del 4 por ciento anual para 2026, 2027 y 2028. Asimismo, se propone incorporar complementos adicionales para aquellos salarios situados por debajo de la media nacional, con aumentos adicionales de entre el 1 y el 3 por ciento, en función de que los salarios medios de los convenios colectivos presenten una brecha del 10, 20 o 30 por ciento respecto al salario medio de España.

Todo ello "debe ir" acompañado de cláusulas de revisión salarial que permitan ajustar las retribuciones ante eventuales desviaciones del IPC, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, ha concluido el sindicato.