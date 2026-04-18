CCOO Enseñanza Aragón recoge firmas en Change.org por un marco normativo que acabe con la inseguridad en las excursiones

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ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha iniciado una recogida de firmas a través de plataforma Change.org para canalizar el malestar de los docentes ante la desprotección que supone no contar con un marco normativo que regule con garantías las responsabilidades que se ven obligados a asumir durante las actividades llevadas a cabo fuera de los centros educativos.

El detonante de este paso al frente dato por la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón es la apertura de juicio oral contra dos profesores que acompañaban a un chico de un centro escolar zaragozano que en 2022 murió durante un viaje de estudios al extranjero.

Bajo el lema "Por una Regulación Justa de las Actividades Fuera del Centro", la federación sectorial ha reaccionado ante lo que califica como una situación "de desprotección insostenible". Así, critica que, actualmente, las actividades complementarias y extraescolares --excursiones, erasmus, viajes de estudios y visitas culturales-- dependen exclusivamente de la "buena voluntad" del profesorado.

Esta falta de marco normativo obliga a los docentes a asumir responsabilidades civiles y penales desproporcionadas y jornadas laborales ininterrumpidas sin las garantías mínimas.

"No podemos permitir que un docente asuma riesgos personales por el simple hecho de querer ampliar la formación de su alumnado fuera del aula. La administración mira hacia otro lado mientras nosotros trabajamos 24 horas sin descanso ni protección jurídica clara", declaran desde la Federación de CCOO Aragón.

CCOO exige al Departamento de Educación la apertura inmediata de una mesa de negociación para redactar una norma reguladora que dote de seguridad jurídica estas salidas , con una delimitación clara de las responsabilidades de profesorado, familias y alumnado para evitar que el docente sea el único responsable ante cualquier contingencia.

También, que se acabe con la 'jornada de 24 horas' y se garantice el derecho efectivo al descanso mediante el aumento de ratios de profesorado en salidas con pernocta y el establecimiento de turnos de guardia.

Además, reclaman que participar en estas actividades conlleven una compensación y se tenga en cuenta como mérito. De esta manera, solicitan que se reconozcan estas actividades en el concurso de traslados y la carrera profesional, además de que se abonen de manera íntegra las dietas y los gastos y se acabe con el modelo actual de los gastos no cubiertos.

También se exige que se respete el derecho a la incorporación diferida al centro tras actividades que finalicen fuera del horario lectivo.

CCOO advierte que, de no atenderse estas peticiones, la organización de futuras actividades podría verse seriamente comprometida, ya que el profesorado no está dispuesto a seguir trabajando en este "vacío legal". Por ello exigen al Departamento de Educación la apertura inmediata de una mesa de negociación.