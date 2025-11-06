CCOO insta a reforzar la sanidad y la dependencia ante el aumento de la población mayor

De izquierda a derecha, la secretaria de pensionistas de CCOO Aragón, Pilar Méndez; el secretario geenral de CCOO Aragón, Manuel Pina y el secretario federal de pensionistas de CCOO Aragón, Juan Sepúlveda, este jueves en la sede sindical en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado una mayor inversión para reforzar los sistemas públicos de la sanidad y la dependencia y que se siga sosteniendo el sistema de pensiones frente al "tensionamiento" que anuncia la jubilación de la generación del 'baby boom'. En concreto, han reclamado elevar el gasto sanitario en Aragón al 7,5% del PIB --ahora es del 6,1%) y "doblar" la partida dedicada a la dependencia hasta alcanzar el 1,5% del PIB frente al actual 0,77% del PIB.

Así lo han defendido este jueves el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, el secretario federal de pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón, Pilar Méndez, durante la presentación en rueda de prensa del informe 'Observatorio Social de las Personas Mayores 2024: por un envejecimiento activo' elaborado por CCOO en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, en el que, además de analizar el estado de los servicios públicos, también se abordan cuestiones como la soledad no deseada, el edadismo, la brecha digital, el urbanismo, la pobreza energética y el maltrato a las personas mayores.

Según datos facilitados por el sindicato, en Aragón, con 1.368.954 habitantes, se pagan 318.000 pensiones y la prestación media es de 1.390 euros, en un contexto de aumento de la esperanza de vida y de envejecimiento de la población, con mayor presencia de personas mayores en las zonas rurales y en las provincias de Teruel --36.000 pensionistas en una población de algo más de 131.000 habitantes-- y Huesca --unos 55.000 pensionistas y 229.000 habitantes en total--.

El informe detalla una notable diferencia entre las provincias aragonesas. La provincia de Zaragoza impulsa la media autonómica, con 226.600 pensiones y una cuantía media de 1.437 euros. Le siguen Teruel, con 36.330 pensiones y una media de 1.278 euros, y Huesca, con 55.235 pensiones y una media de 1.268 euros.

Un fenómeno ante el que Pina ha advertido del peligro de "vaciamiento" de gente joven en las zonas rurales y la concentración de personas mayores. "De ahí, la reivindicación que tenemos en Aragón en materia de financiación autonómica porque una de las singularidades más importantes tiene que ver con nuestro tamaño y con el envejecimiento muy mayoritario de nuestras zonas rurales".

CCOO ha puesto especial énfasis en la situación de las pensiones de viudedad, cuyas cuantías son significativamente inferiores. En Aragón, las 72.551 pensiones de viudedad registran una media de 966 euros. Por provincias, la media en Zaragoza es de 1.017 euros (51.837 pensiones), en Huesca de 912 euros (12.745 pensiones) y en Teruel de 899 euros (7.969 pensiones).

Ante el asunto capital de las pensiones, Manuel Pina ha planteado que la cuestión "no es cuánto cuesta, sino qué calidad de vida queremos garantizar a las personas mayores. Si queremos que tengan una vida digna, lo que hay que ver es cómo se asume ese gasto, como asumimos los costes de la educación, la salud y las autovías y carreteras".

"Es un asunto de voluntad política", ha enfatizado el secretario federal de pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, quien ha defendido mantener el carácter público del sistema de pensiones porque "no hay ningún sistema privado que garantice las pensiones como lo puede garantizar la Administración pública". Y por ello, ante los problemas de tesorería que se presenten, ha instado a "tirar del Presupuesto General del Estado, como hacen todos los países que tienen sistemas mixtos".

En ese sentido, ha advertido de la procedencia de los informes que periódicamente apuntan que el sistema no resulta viable ni sostenible: "Cuando tú miras esos informes, quién los hace, quién los paga, ves que no es altruista, no es baladí de dónde vienen. Los pagan los fondos privados de pensiones que quieren echar una miradita al tema del dinero que se gasta en pensiones, entre 12.000 y 13.000 millones al mes".

Un aviso al que Pina ha apostillado una defensa de la "gestión modélica" que lleva a cabo España: "Aquí su coste es relativamente muy pequeño. Es incomparable con cualquier sistema que introduce el factor privado. Los modelos de Chile o Argentina, basados en lo privado, tuvieron que ser rescatados varias veces porque no podían atender ni a lo poco que se habían comprometido", ha valorado.

DEPENDENCIA

En lo que se refiere a la atención a la dependencia, la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón, Pilar Méndez, ha resaltado la rebaja "bastante grande" que ha experimentado este año la lista de espera en Aragón, que actualmente acumula 2.982 personas y 152 días --frente a la media nacional de 187 días--, con otras 48.061 personas que en la Comunidad ya tienen reconocida la dependencia --de las cuales el 38,97% son asistidas únicamente a través de cuidados familiares-- y 120 que están a la espera de la asignación del plan personalizado --PIA--.

El sindicato aboga por un pacto estatal e integral por los cuidados y ha elaborado un documento con 100 medidas que pasan a grandes rasgos por garantizar los "cuidados profesionalizados" a cargo del Estado a quienes carecen de autonomía personal, así como preservar las condiciones laborales de quienes se ocupen de esos cuidados y abordar el desarrollo de un plan de estudios para profesionalizar esa labor.

Respecto a las residencias, Méndez ha reivindicado un modelo "mucho más humano, con profesionales que presten una atención integral y personalizada, trabajando para el bienestar físico y emocional de los residentes, fomentando la autonomía y la participación en las comunidades". Ello frente a una realidad que en Aragón pasa por la falta de desarrollo del acuerdo marco nacional, "ratios muy altas", una mayoría de centros privados --75% del total--, un 56,6% de plazas concertadas que Méndez estima de los más bajos, y un aumento considerable de las prestaciones para los familiares que se hacen cargo de dependientes.

SOLEDAD NO DESEADA

El informe también se adentra en el fenómeno de la soledad no deseada y plantea la elaboración de una guía que ayude a detectar a personas que se encuentran en situación de soledad no deseada a través de "círculos de proximidad" y una "red de radares", la panadería, la farmacia, como ejemplos de personas dentro del ámbito donde se mueve la persona que puede verse afectada.

"Estos radares comunicarán los casos a un coordinador para que los derive a un profesional en materia de soledad no deseada", ha ampliado.

En Aragón hay un 10% de personas que viven solas y, de ellas, 80.000 son mayores de 65 años: "Vivir solo no significa que vaya a estar en situación de soledad no deseada, pero sí que es un factor de riesgo en las personas mayores", ha advertido la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón, Pilar Méndez.