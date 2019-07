CCOO lamenta profundamente la muerte del conductor de un camión de recogida de basuras en Bronchales (Teruel)

Publicado 25/07/2019 14:57:43 CET

TERUEL, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha lamentado "profundamente" la muerte del conductor de un camión de recogida de basuras en el municipio turolense de Bronchales, ocurrida sobre las 9.50 horas de este jueves, al salirse de la vía el vehículo, en la carrera A-2709.

La empresa pertenece a la contrata realizada por el consorcio número 8 de Teruel, ha explicado CCOO en una nota de prensa, en la que ha indicado que con este fallecido ya son 16 las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo, en Aragón, a lo largo de 2019.

CCOO ha informado de que estará pendiente del desarrollo de la investigación del accidente y ha detallado que el camión tenía una matrícula de unos 20 años, aproximadamente, y había sido heredado de la mancomunidad del municipio de Albarracín.

El sindicato ha reclamado a las Administraciones que doten de los efectivos necesarios a los servicios contratados "para que realicen su labor de una manera efectiva y segura".

A su entender, "la precariedad laboral es un factor determinante en el incremento de los accidentes en las empresas aragonesas" y no invertir en equipos, elevar las cargas de trabajo, no respetar las medidas preventivas o no dar formación a la plantilla "puede costar vidas".

MUERTES EN EL TRABAJO

CCOO ha lamentado todas las muertes que se producen en el ámbito del trabajado y ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas.

"Nadie debería morir en el trabajo y para ello es necesario que las empresas tomen cuantas medidas sean necesarias para evitar los accidentes", ha esgrimido esta organización, que ha incidido en la necesidad de que las Administraciones públicas incrementen el número de efectivos y la actividad de la Inspección de Trabajo y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).

También ha reclamado a las Administraciones públicas "que sean más exigentes a la hora de hacer cumplir la normativa de prevención a las empresas contratadas y analicen el estado de los equipos que utilizan para realizar su labor" y que los próximos gobiernos, nacional y autonómico, "marquen la salud laboral como una prioridad dentro de sus agendas".