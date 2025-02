CCOO reivindica a la mujer en la transición digital: "La brecha estará en que descabalguemos de la carrera tecnológica"

El sindicato alerta de que la brecha salarial está relacionada con la parcialidad, la precariedad y los complementos salariales

En Aragón, la diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres se ha cifrado en unos 5.000 euros, aproximadamente

Comisiones Obreras ha reivindicado el papel de las mujeres en la transición digital, al tiempo que ha advertido de que la próxima brecha de género "no estará en los salarios ni en los cuidados, sino en que las mujeres descabalguemos de la carrera tecnológica y digital".

Así lo ha expresado la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Zaragoza, junto al secretario general de este sindicato en Aragón, Manuel Pina, con motivo de la celebración de una asamblea feminista para analizar la situación de la mujer en la comunidad autónoma y en España, con motivo de la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La brecha salarial, ha explicado Carolina Vidal, "es lo que nos separa a los hombres y las mujeres en el ámbito laboral" y este 8 de marzo, CCOO saldrá a la calle con el lema '¡Ya vamos tarde!', puesto que "necesitaremos más de dos décadas para que la brecha salarial se estreche".

Vidal ha reconocido el recorrido "positivo" de la reducción de la brecha salarial en los últimos años: "Hemos ido cerrándola, pero hay que tener en cuenta de dónde veníamos". En este sentido, la sindicalista se ha referido a la crisis del 2008 y a la reforma laboral del PP, que dejó "a más mujeres desempleadas que nunca y con los salarios más bajos que nunca".

Entonces, la brecha salarial era del 30 por ciento, ha indicado Vidal, un dato que ha contrapuesto al 19,6 por ciento de la actualidad. "La brecha salarial ha dejado de cerrarse", ha alertado, para argumentar que esta tendencia es consecuencia de "muchas otras brechas laborales entre hombres y mujeres" y requiere el impulso de políticas públicas que incidan en los cuidados.

Ha detallado que estas otras "brechas laborales" tienen que ver con la parcialidad, ya que siete de cada diez personas a tiempo parcial son mujeres; con la precarización, dado que todos los sectores precarios salarialmente están feminizados; y con los complementos salariales que no se perciben "porque son muy masculinizados y dependen del tiempo, de tener disponibilidad para la empresa, de trabajar horas extras, noches y turnos".

Las mujeres, ha aducido, "no los podemos cobrar porque no tenemos esa disponibilidad del tiempo por el otro gran factor que influye en nuestra relación laboral: los cuidados". Ha apostillado que son precisamente los cuidados la mayor de las discriminaciones que sufren las trabajadoras y lo que lastra el estrechamiento de la brecha salarial. "Tendremos que ir ahí, al Gobierno --central-- le está costando, pero avanzamos", ha afirmado.

PLANES DE IGUALDAD

Carolina Vidal se ha referido también a los planes de igualdad como la "herramienta feminista más potente" en las relaciones laborales, porque permiten realizar un diagnóstico certero en cada empresa, atendiendo al sector, a la plantilla, salarios y nóminas para detectar desigualdades que puedan generar discriminación entre hombres y mujeres.

Ha comentado que hay más de 18.300 planes de igualdad funcionando en empresas españolas, sin embargo, "todavía quedan la mitad por hacer", para lo que ha pedido el "esfuerzo" de la patronal.

Respecto a los complementos, ha sugerido poner en marcha complementos salariales "mucho más equilibrados" que tengan en cuenta "la innovación y la calidad" como aportaciones femeninas a las empresas. También ha mencionado la corresponsabilidad como "clave" en los planes de igualdad.

EDUCACIÓN EN LA BASE

Por otro lado, Vidal ha criticado que un trabajador con FP de Electricidad cobre "mucho más" por tratarse de un sector "claramente masculinizado" que otro formado en Atención a la Dependencia, "claramente feminizado". Por lo tanto, ha resumido: "Se da más valor productivo y socioeconómico a lo que no tiene que ver con los cuidados, a lo que son los trabajos que hemos hecho las mujeres, porque siempre se ha entendido que lo que hacíamos las mujeres lo hacíamos de manera innata y que no necesitábamos saber nada, que no necesitábamos cualificación, que no necesitábamos formación".

Para poder controlar la presencia "minoritaria" de mujeres en sectores TIC y "cambiar la rutina" es necesario incidir en el sistema educativo, donde, "desgraciadamente, aunque parece que vamos avanzando, estamos en la misma situación". "Hay estudios claramente masculinizados y estudios claramente feminizados, que tienen que ver con el rol de las mujeres y de los hombres en la sociedad", ha agregado.

Por lo tanto, "es muy importante que las mujeres estemos en las transiciones digitales, porque la próxima brecha entre hombres y mujeres no está en los salarios, no está en los cuidados, está en que las mujeres nos descabalguemos de la carrera tecnológica y de la carrera digital".

Es clave que la presencia femenina en la programación de 'big data' del futuro, ha considerado la sindicalista de CCOO, dado que en la actualidad son todo hombres, "con los sesgos de género que pueden acompañarles".

Ha pedido al Gobierno de España que se siente con los el Ministerio de Derechos Sociales, el de Trabajo, el de Igualdad y los agentes sociales para abordar una ley del cuidado como herramienta "para combatir la brecha salarial y todos los factores que la rodean", algo que, a su juicio, tiene mucho que ver con la violencia y la autonomía económica suficiente que necesitan las víctimas para salir de estas situaciones.

SITUACIÓN EN ARAGÓN

Por su parte, Manuel Pina ha regionalizado la brecha salarial y ha indicado que Aragón tiene "buenos datos" de ocupación y es una de las comunidad autónomas que más se aproxima al "pleno empleo" y los hombres tienen "peor" trabajo, sin embargo, "hay bastantes más mujeres en paro", aproximadamente 20.000 hombres y 30.000 mujeres. Ha estimado que la diferencia salarial entre géneros se sitúa en unos 5.000 euros en la región.

También ha comentado que la actual reforma laboral ha estabilizado el empleo: "La temporalidad o la parcialidad son brechas de género, porque son mujeres las que más las sufren". Igualmente, Pina ha manifestado que la despoblación y la desigualdad territorial afectan más a las mujeres "porque ellas emigran en busca de oportunidades laborales, lo que agrava la despoblación y afecta al desarrollo económico de esos territorios".

No obstante, la solución no pasa solo por subir el salario mínimo, sino por garantizar que todas las categorías laborales progresen. "Los sectores masculinizados suelen recibir mejores remuneraciones incluso con niveles formativos similares a los sectores feminizados".

El líder de CCOO en Aragón ha aplaudido las mejoras que se han realizado desde el ámbito del diálogo social en el mercado de trabajo para acabar con las diferencias de género: "Cuando hablamos de la importancia de la subida del salario mínimo, estamos hablando de género, puesto que la mayoría de las personas que trabajan y ganan el salario mínimo son mujeres".

Ha adelantado que el impacto en Aragón será menor, porque beneficiará a unas 45.800 personas y "sobre todo a sectores como la limpieza o la dependencia, donde hay más presencia femenina". Pese a ello, ha descartado la subida del SMI como "solución" a la brecha salarial, incidiendo en que es imprescindible equiparar la valoración de unos sectores y otros si se encuentran al mismo nivel formativo.