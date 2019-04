CCOO y UGT llaman a los ciudadanos a "salir a la calle y a las urnas" para apoyar a partidos progresistas

Publicado 25/04/2019 13:47:33 CET

ZARAGOZA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO Aragón, Manuel Pina, y UGT, Daniel Alastuey, han llamado a los aragoneses a "salir a la calle" el próximo 1 de mayo y "a las urnas" en los comicios generales del domingo 28 de abril y en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo para apoyar a partidos progresistas, de modo que se pueda avanzar en la recuperación de derechos.

Pina y Alastuey han presentado en rueda de prensa los actos organizados por ambos sindicatos con motivo del próximo 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, que se desarrollarán este año con el lema 'La lucha continúa. + derechos + igualdad + cohesión. Primero las personas'.

Manuel Pina ha observado que tras años de crisis económica la recuperación no ha llegado a los trabajadores, se mantiene la precariedad en el empleo, y ha advertido de que este 1 de Mayo será diferente, dado que se sitúa entre dos procesos electorales.

Pina ha observado que en el último año se ha pasado de un gobierno del PP a una moción de censura y un gobierno del PSOE, pero ha sido "un año perdido, con mínimos cambios y pocas propuestas y medidas" que reviertan la situación del mercado laboral.

Por ello, ha realizado una petición expresa a los trabajadores para que voten en los procesos electorales del 28 de abril y el 26 de mayo porque "nos jugamos todas las políticas sociales y laborales". Ha recordado, además, que los sindicatos han presentado un decálogo de propuestas, con más de 60 medidas, con motivo del 1 de Mayo y que serán la base para debatir en el marco del diálogo social con los próximos gobiernos que surjan de las urnas.

"Hacemos un llamamiento a que la gente vaya a votar y especialmente a la movilización el próximo 1 de Mayo porque es importantísimo que el movimiento sindical tenga una presencia masiva en las calles para ganar fuerza" a la hora de dialogar con los próximos gobiernos y con la patronal.

PRESIÓN EN LA CALLE

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha coincidido en señalar que se ha salido de la crisis en términos macroeconómicos pero no así para los trabajadores que han sufrido sus efectos y ha lamentado que a pesar de que la mayor preocupación de los españoles es el empleo, "en campaña no se ha oído nada" sobre el mercado laboral, salvo "tres gráficos con datos inexactos".

Alastuey ha apuntado que aún no se ha recuperado todo el empleo perdido durante la crisis y ha advertido de que se mantiene la precariedad y temporalidad en los puestos de trabajo que se crean, por lo que ha emplazado a todos los trabajadores a salir "a la calle y las urnas", porque "nos jugamos las políticas de empleo, de las pensiones, la gestión del estado del bienestar". "Si no hay presión de la calle las políticas no van a cambiar", ha aseverado.

Ha estimado que es necesario "demostrar" a los partidos políticos que "los trabajadores están dispuestos a movilizarse, porque se les han pedido sacrificios" durante la crisis y ahora toca responder a ese esfuerzo, ha estimado, para desear que la próxima legislatura sea "progresista".

CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO

Daniel Alastuey ha explicado algunas de las propuestas de ese decálogo impulsado por los sindicatos, que plantea de nuevo la necesidad de apostar por un cambio del modelo productivo, al que empujan el cambio climático, la transición energética y la digitalización y ha advertido de que o el modelo se reconstruye "o tendremos un problema".

Asimismo, ha reivindicado una reforma del mercado laboral, derogando los aspectos "más dañinos" de la anterior reforma laboral que han llevado a una precarización del empleo; un plan de choque para garantizar un empleo de calidad y una reforma tributaria porque "es mentira que bajando los impuestos se mejoren los servicios" para el conjunto de los ciudadanos, esa propuesta es "el timo de la estampita", ha sentenciado Alastuey, para reclamar también medidas que garanticen la igualdad.

"Pedimos a los trabajadores que no solamente vayan a votar opciones progresistas" en los comicios, sino también "que salgan a la calle" para demostrar la "robustez, fuerza y musculatura de la clase trabajadora en España".

Pina y Alastuey han manifestado su confianza en que la movilización será masiva y, en todo caso, "adaptaremos el discurso al resultado electoral", ha dicho el líder de UGT. "Si gana el bloque progresista les empujaremos y si gana el bloque conservador les diremos que nos tendrán enfrente, porque sus propuestas son claras" respecto a los recortes de servicios públicos y el mercado laboral y ha alertado a los trabajadores de que si apoyan a los partidos conservadores "después tendremos muchos problemas".

En este punto, Alastuey ha asegurado que los ciudadanos "están llegando a un punto de hartazgo que podría llevar a una rebelión social difícilmente controlable", como ha ocurrido en países vecinos como Francia y el movimiento de los "chalecos amarillos".

MOVILIZACIONES DEL PRIMERO DE MAYO

CCOO y UGT han programado en Aragón para el próximo 1 de Mayo manifestaciones y concentraciones en las tres capitales de provincia y en los municipios de Andorra (Teruel), Tarazona y Mallén, en la provincia de Zaragoza.

La manifestación en Zaragoza comenzará a las 11.30 horas en la plaza San Miguel, para llegar a la plaza Paraíso, ante el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza; mientras que en Huesca habrá una concentración a las 11.30 horas y posterior movilización, a las 12.00, desde la plaza de Navarra a la plaza de López Allué.

En Teruel, se ha convocado una concentración a las 11.45 horas y, después, se iniciará una manifestación desde la plaza de la Catedral, así como tendrá lugar un homenaje a los fusilados durante la Guerra Civil, en los pozos de Caudé, a las 13.00 horas.

En Andorra, la manifestación será a las 12.00 horas en la plaza del Regallo; en Tarazona se realizará una concentración contra los recortes, a las 12.00 horas en la plaza de San Francisco; y en Mallén, un homenaje a los fusilados, a las 9.00 horas, en el monolito del cementerio.