CCOO y UGT piden al Gobierno que se "atreva" a reducir la jornada por ley si CEOE mantiene el bloqueo de la negociación

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado al Gobierno de España que se "atreva" a impulsar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas, en caso de que el acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sea "inviable" y continúen con su "treta" de bloquear la mesa de diálogo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, participan este viernes en una asamblea informativa en Zaragoza sobre la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas. En declaraciones a los medios de comunicación, han explicado que el objetivo de este acto es preparar la movilización prevista para el próximo 26 de septiembre, frente a las sedes de CEOE en todas las capitales de provincia, para exigir "un cambio de actitud en las mesas de negociación".

"CEOE está bloqueando y demorando injustificadamente las negociaciones sobre la reducción de jornada y queremos denunciar esta actitud", ha apuntado Sordo, para reivindicar que "es el momento de reducir por ley la jornada de trabajo en España". En este punto, ha criticado la "visión absurda" de la patronal al ampararse en canalizar la reducción de jornada a través de los convenios colectivos.

Unai Sordo ha advertido de que aludir a los convenios colectivos como mecanismo para reducir la jornada laboral es una "treta" de CEOE para intentar bloquear la mesa de negociación, sin embargo, "de lo que hablamos es de modificar la ley". Al remarcar --la patronal-- los convenios colectivos como única vía "o son muy torpes o quieren bloquear las mesas, y como no son tontos, es evidente que quieren un bloqueo".

Por ello, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo central a "atreverse" a promover un proyecto de ley si el acuerdo es "inviable". No obstante, el secretario general de CCOO ha apostado, en primer lugar, por seguir explorando la vía del acuerdo.

"Nos dirigiremos en las próximas semanas y meses también al conjunto de los grupos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados para requerir su opinión", ha adelantado Sordo, porque "hay que politizar la cuestión de la jornada laboral y que se moje todo el mundo" ante una mayoría social que está a favor de una reducción de horas de trabajo.

NEGOCIACIÓN "ESTANCADA"

Por su parte, Pepe Álvarez ha insistido en que la negociación con CEOE para reducir la jornada laboral a 37,5 horas está "francamente estancada, si no agotada", puesto que "no hay absolutamente ningún tipo de movimiento".

"En un primer momento, ante una posible mayoría parlamentaria para cambiar la ley, CEOE mostró intención de negociar", ha recordado Álvarez, para añadir que, en la actualidad, hay una nueva fase en la que "es curioso que, tras reunirse con Junts, tratan de impedir que se reduzca el tiempo de trabajo en nuestro país". "Tenemos alguna información de esas reuniones --CEOE y Junts--, cosa curiosa en un país realmente curioso", ha ironizado.

Esta reducción, ha afirmado Pepe Álvarez, "no va de un debate parlamentario, sino de dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas en la calle. Hoy, en nuestro país, no hay ninguna razón objetiva para no reducir el tiempo de trabajo". Ha expuesto que España es el territorio de la Unión Europea que más horas trabaja, pero uno de los menos productivos.

Ha recalcado que la inversión tecnológica, en la medida en que salga rentable a las empresas, contribuye a aumentar la productividad, junto a la formación de los trabajadores y la estabilización del empleo, pero "mientras les salga más rentable que las personas trabajen más horas, en las condiciones que sea, no lo van a hacer". En esta línea, Pepe Álvarez ha destacado que la reducción del tiempo de trabajo redundará en "más tiempo libre" y mejor calidad de vida.

El secretario general de UGT ha tildado de "abismal" la diferencia que hay entre el tiempo que se tardaba en 1984, cuando entró en vigor la jornada laboral de 40 horas, para producir cualquier objeto o realizar cualquier servicio con la actualidad. Ante este hecho, la jornada laboral de los trabajadores del comercio y la hostelería, por ejemplo, "no se ha tocado o se ha tocado muy poco".

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Por este motivo, el dirigente sindical de UGT ha subrayado que la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de un mayor control horario. "Es una realidad que en las empresas pequeñas y medianas españolas no hay control y ni siquiera se respetan las 40 horas".

Ha afirmado que hay diferencias entre sectores a la hora de aplicar la reducción hasta las 37,5 horas para referirse, en concreto, a la hostelería y rememorar unas declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, el aragonés José Luis Yzuel, en las que indicó que la media jornada en ese sector eran 12 horas.

"Con esa mentalidad parece difícil que podamos avanzar, pero en todo caso, en Aragón como en el resto de España, hay condiciones para hacerlo", ha anotado Álvarez, tanto en la industria, como en la hostelería y el comercio.

Pepe Álvarez ha instado a la CEOE a exponer en la mesa de negociación las razones, "si las tienen", para no avanzar en el acuerdo de la reducción de la jornada laboral, aunque "desde que han visto que la política les puede favorecer, de la mano de Junts, parece que hay cero interés en negociar con los sindicatos".

ACTO EN ZARAGOZA

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha aplaudido la celebración de la asamblea informativa en Zaragoza, porque solo se habían previsto dos con los delegados confederales; por un lado, la de Madrid y, por otro, la de este viernes en la capital aragonesa.

Por lo tanto, "es un hecho muy importante" con el que se pretende que "el activo sindical, nuestros delegados y delegadas, conozcan la situación que tenemos en la negociación de la reducción de la jornada laboral", ha comentado Pina.

A ello, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha señalado: "Es muy importante e interesante para las dos organizaciones sindicales en Aragón que hoy Zaragoza se convierta en la ciudad de la reivindicación a nivel nacional en defensa de la reducción de jornada, que ya toca". También ha defendido la vía de la legislación para lograr reducir la jornada laboral en España si no es posible negociar.