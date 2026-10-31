Cebollero (PP) acusa al Gobierno de "tomar el pelo" por la demora de las obras de los accesos a Sabiñánigo

Imagen de archivo, de la reunión mantenida con la cooperativa Santa Orosia y la AAVV el Cajicar. - PARTIDO POPULAR

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huesca ha exigido al Ministerio de Transportes que explique por qué ha tardado quince meses en ordenar actuaciones para recuperar los accesos de Sabiñánigo, afectados desde el verano de 2025, debido a la paralización de los trabajos en la variante en la A-23. Su portavoz en el Ayuntamiento, Pepe Cebollero, considera que "el Gobierno nos toma el pelo. Después de más de un año soportando las consecuencias de esta obra, ahora nos anuncia como urgente una solución que podría no estar terminada hasta febrero. ¿A qué han estado esperando durante todo este tiempo?".

Cebollero ha reclamado que se depuren responsabilidades y recuerda que el Ministerio ya reconoció en enero la paralización de las obras por un conflicto económico con la adjudicataria y en julio anunció la resolución del contrato. "Aquí hay una empresa que debe responder por sus incumplimientos, pero también un Ministerio que tiene que explicar su gestión. Si ahora pueden exigir actuaciones indispensables por motivos de seguridad", al tiempo que ha cuestionado por qué no lo hicieron hace meses. "Queremos saber quién ha permitido llegar hasta esta situación y quién va a asumir las responsabilidades", ha dicho.

El Gobierno exige a la UTE formada por Aldesa y Rover que disponga de los medios necesarios el próximo 5 de noviembre para acometer trabajos por 1,02 millones de euros y un plazo de tres meses. Sin embargo, los populares cuestionan las garantías reales de ejecución. "¿De verdad pretenden que nos creamos que una empresa que ha paralizado una obra prácticamente terminada va a solucionar ahora el problema simplemente porque la amenacen con incautarle 3,89 millones de euros? ¿Y qué pasará si no cumple?", ha apostillado Cebollero.

El portavoz popular ha dicho que 52 entidades del territorio han denunciado los perjuicios que esta situación ocasiona a más de 150 vehículos de transporte de mercancías, 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y 267 agricultores, además del comercio, la hostelería y los servicios de emergencia. Incluso la Quebrantahuesos de 2026 tuvo que modificar parte de su recorrido por las obras.

"Y ahora nos acercamos a otra campaña de esquí con el mismo problema. El puente de diciembre, las Navidades y buena parte del inicio de la temporada turística pueden volver a verse afectados por los atascos y los desvíos. Estamos perjudicando a Sabiñánigo y a los valles del Aragón y de Tena, cuya economía depende en buena medida de la llegada de visitantes", ha advertido.

Por todo ello, el PP ha demandado un calendario de apertura de los accesos, garantías de ejecución y un plan alternativo si la empresa incumple, además de explicaciones sobre las decisiones adoptadas por los responsables del Ministerio.

"Estamos hablando de una variante que comenzó a construirse en febrero de 2020 y de la que, según el propio Gobierno, apenas quedaba un 2% por ejecutar cuando se paralizó. Es inadmisible que hayamos llegado hasta aquí. No queremos más excusas ni que unos se pasen la culpa a otros. Queremos soluciones y que los responsables de este desastre den la cara", ha finalizado diciendo Pepe Cebollero.