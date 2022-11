El CEIP 'Maestro Monreal' de Ricla, distinguido como 'Google Reference School'

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEIP 'Maestro Monreal' de la localidad zaragozana de Ricla, que ha sido distinguido como una de las principales referencias nacionales en el uso de la tecnología de Google para la mejora de los procesos de aprendizaje de su alumnado, ha celebrado este jueves el evento 'Google Reference School'.

La cita ha contado con la asistencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y el head of Google for Education en España, Gonzalo Romero, además del alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, y la directora provincial de Educación, Isabel Casbas Arbués.

Desde el Departamento de Educación, Felipe Faci ha destacado como "este reconocimiento respalda el esfuerzo de toda la comunidad educativa y pone en valor la colaboración entre diferentes administraciones y el buen uso de los servicios y fondos públicos destinados a la mejor formación de los jóvenes".

Por otra parte, Gonzalo Romero, head of Google for Education en España, ha destacado que "el CEIP Maestro Monreal se ha convertido en el primer colegio público de España en recibir esta distinción de Google for Education gracias a la labor del equipo directivo, docentes, familias y alumnos en una apuesta clara por la digitalización a través de los dispositivos seguros Chromebooks".

Durante la celebración del 'Google Reference School', los asistentes han podido conocer todas las ventajas de las herramientas 'Google for Education' a través de distintas charlas impartidas por miembros de la comunidad Google así como por parte del profesorado del centro.

En el CEIP 'Maestro Monreal' han visto mejorar sus resultados tras el proceso de digitalización. "En nuestro centro nos caracterizamos por una apuesta completa por la digitalización en todas las etapas. Contamos con más de 175 Chromebooks que ayudan a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje", ha comentado Diego López, director del centro e impulsor de la digitalización, Diego López.

Ya son más de cincuenta colegios en toda España los que cuentan con el distintivo 'Google Reference School' por el empleo de las herramientas de 'Google for Education' en el objetivo de alcanzar una calidad educativa de verdadero impacto social.