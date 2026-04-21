La Celda del Prior de La Cartuja acogerá usos vecinales y será albergue de peregrinos del Camino de Santiago

1080147.1.260.149.20260421144528 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca,entrega las llaves de la Celda ddel Prior de La Cartuja al alcalde del barrio rural de La Cartuja, José María Lasaosa - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Celda del Prior de La Cartuja, en el barrio rural zaragozano del mismo, acogerá usos vecinales y otra parte se destinará a albergue de peregrinos del Camino de Santiago que, una vez que esté equipado, podría recibir a los primeros residentes este mismo año.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el resultado final de las obras de reforma y rehabilitación de esta construcción del siglo XVII, acompañada por el alcalde del barrio rural de La Cartuja, José María Lasaosa, a quien ha entregado las llaves tras estos trabajos que han permitido recuperar un edificio emblemático.

La reforma ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aportado 1 millón de euros y el resto, 562.875 euros ha sido financiación de los Fondos Europeos Next Generation, en concreto del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) al obtener la tercera mejor puntuación de los 405 proyectos que acudieron en concurrencia competitiva, solo por detrás de las propuestas de los municipios de Elorrio (Vizcaya) y La Pobla de Vallbona (Valencia).

Chueca con el resto de la comitiva ha recorrido las instalaciones y ha manifestado su ilusión por comprobar que las obras de reforma ya terminadas y devolver este edificio en forma de equipamiento para los ciudadanos de La Cartuja que "tantos años han reclamando pidiendo que se interviniera y se pudiese utilizar para los distintos usos y necesidades de los vecinos".

La combinación de usos y la intervención se ha hecho cumpliendo con los "exigentes requisitos" de eficiencia energética y combinado que fuesen usos demandados por los vecinos.

De esta forma, la antigua Celda del Prior, se ha transformado en un equipamiento "multifuncional", que tendrá espacio tanto para los peregrinos del Camino de Santiago, tras la "próxima firma de un convenio" para poder empezar con esta actividad, como distintas salas para que la banda de música y las personas mayores puedan tener aquí sus actividades y también se habilitará un espacio de restauración, un bar, que "todavía está por definir cuando empieza esta actividad y sobre todo también el formato en el que se prestará la actividad en función de las necesidades de los vecinos", ha subrayado Chueca.

La alcaldesa ha confiado en que la actividad comience "lo antes posible" ya que tras la entrega de las llaves el paso siguiente será firmar el convenio y también habrá que hacer una planificación y equipar el albergue con camas y algún electrodoméstico básico. "Es una equipación sencilla y me imagino que en los próximos meses podrá estar a lo largo de este año".

Los usos vecinales podrían comenzar antes, en las próximas semanas, ya que el alcalde ha recibido las llaves y ahora son ellos lo que se tienen que organizar y programas los usos porque "lo importante ya está hecho".

"HACER BIEN LOS DEBERES"

En su intervención, Chueca ha explicado que desde el Ayuntamiento no solo se interviene para y hacer actuaciones como en esta antigua Celda del Prior que "llevaba muchos años a punto de desaparecer por el estado en el que estaba y que si no se hubiese intervenido hubiese corrido ese riesgo", sino que también se logra subvención y fondos europeos que permiten que Zaragoza sea una de las ciudades que "mejor" ha aprovechado la oportunidad de los Fondos Next Generation.

"En Zaragoza estamos haciendo bien los deberes, estamos gestionando muy bien los proyectos para poder buscar otras fórmulas de financiación", ha subrayado Chueca en referencia a la captación de fondos europeos para acometer proyectos, que ha supuesto lograr 83 millones de euros de la Unión Europea para un total de 25 proyectos

"Son 83 millones que no han tenido que poner los zaragozanos de su bolsillo, sino que hemos podido conseguirlos de esa bolsa de fondos europeos que se pusieron a disposición de los mejores proyectos después de la pandemia y que Zaragoza hizo bien los deberes para conseguir buenas puntuaciones para ejecutar las obras en tiempo y en forma y no tener que devolver los fondos europeos", ha precisado.

Este proyecto de la Celda del Prior "también refleja muy bien la forma que tenemos de gobernar", ha expuesto en referencia a otros proyectos que se están acometiendo "tras escuchar las necesidades vecinales para traducirlas en proyectos reales que puedan permitir esta transformación de la ciudad en todos los barrios y en todos los distritos".

Ha citado la reforma integral de la calle Matadero, en el distrito de San José; el inicio de la reforma del parque del Tío Jorge, en el Arrabal; la escuela municipal de Arcosur, o el nuevo local de la escuela de tauromaquia Mar de Nubes, en el Actur.

"Estas promesas cumplidas, estos proyectos hechos realidad son motores de dinamización social, económica y cultural de nuestros barrios y de nuestra ciudad", ha enfatizado para indicar que se puede comprobar con otros equipamientos públicos que se están recuperando para la ciudadanía como es el edificio de la antigua Giesa para ser el Distrito 7, que dinamice el sector audiovisual en Zaragoza.

Otro proyecto en marcha es la transformación del antiguo colegio Concepción Arenal, "que llevaba años cerrado desde que lo entregó el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza" y que será el futuro museo de la Semana Santa; y también ha nombrado la Torre de Santa Engracia, en el barrio rural de Movera, que "tras años abandonada ha vuelto otra vez a tener vida" y pronto se pondrá en uso para la ciudad.

"Seguimos transformando la ciudad para hacer realidad barrio a barrio y distrito a distrito, escuchando las necesidades de los vecinos y de sus representantes para que, en la medida de lo posible, ordenar las prioridades e ir dando respuesta a lo que, durante muchos años, fue simplemente una promesa o una petición".

Por su parte, el alcalde de La Cartuja, José Maria Lasaosa, ha manifestado que "toda inauguración requiere de un proyecto previo y todo proyecto previo necesita superar una serie de fases" y esta inauguración revela que el proyecto se ha desarrollado "con éxito" gracias a la "implicación" de algunas administraciones y de muchas personas.

EL EDIFICIO

En la planta superior se instalará el albergue de peregrinos y la planta inferior servirá para múltiples actividades. Una parte, se dedicará una sala para el Centro de Convivencia de Mayores, ampliando sus servicios con el espacio "Nos gusta hablar"; una sala para distintos usos de las asociaciones y colectivos vecinales; otro espacio para hacer talleres; y la Banda de Música de La Cartuja Baja tendrá un espacio estable.

Servirá como espacio multifuncional tras unas obras que han contemplado la reforma integral del inmueble con aislamiento térmico en fachada, atendiendo a su catalogación BIC. Se ha actuado a través de trasdosados por la cara interior para disminuir la transmitancia térmica de la sección, sin alterar su valor monumental.

Cuenta con aislante térmico en la cara interior de la cubierta y se han sustituido todos los vidrios sencillos por dobles con cámara; tiene luminarias de bajo consumo, geotermia y se ha contemplado la accesibilidad, sostenibilidad, digitalización, habitabilidad y seguridad.

La antigua Celda del Prior, ubicada en el recinto de la Cartuja de la Concepción es una construcción del siglo XVII. Está formada por dos edificios contiguos independientes; el de mayores dimensiones es de titularidad privada y el segundo municipal, situado en una parcela rectangular de superficie 635 metros cuadrados con doble acceso.

La Cartuja de la Inmaculada Concepción en Zaragoza es el monasterio que es origen del actual barrio rural. El espacio destaca por su estructura amurallada que integró las celdas de los monjes, reconvertidas tras la desamortización de 1835-1836 en viviendas, siendo un caso singular de pueblo construido dentro de una cartuja.