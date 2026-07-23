Celma (PP) pide a Sánchez Quero que deje de hacer daño a la fiesta de los toros

El presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, y la portavoz del PP en la DPZ, Mari Carmen Lázaro. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Zaragoza, Ramón Celma, ha reclamado este miércoles al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, "deje de hacer daño a la fiesta de los toros" y abandone una gestión que señala, "ha provocado una situación sin precedentes para la Plaza de la Misericordia y para una de las principales ferias taurinas de España".

Celma ha realizado estas declaraciones tras las manifestaciones efectuadas por la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, y después de los últimos acontecimientos relacionados con la licitación de la Plaza de la Misericordia, un proceso marcado por las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), la posterior intervención del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y meses de incertidumbre para todo el sector taurino.

El dirigente popular ha querido situar el debate "por encima de la confrontación política" para poner el foco en la defensa de un patrimonio cultural profundamente arraigado en Aragón. "La Fiesta de los toros es algo muy serio en nuestra provincia. No estamos hablando únicamente de un espectáculo, sino de una parte esencial de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Es patrimonio cultural reconocido por ley porque previamente lo era para la sociedad española, y además trasciende nuestras fronteras, celebrándose en numerosos países del mundo. Las instituciones tienen la obligación de proteger ese patrimonio y no de ponerle obstáculos", ha afirmado.

En este sentido, Celma ha destacado que la tauromaquia vive un momento de crecimiento en la provincia de Zaragoza, con más de cincuenta ganaderías de bravo, una nueva generación de novilleros y toreros que están llevando el nombre de Aragón por las principales plazas del país y una afición que continúa creciendo año tras año. "Tenemos una enorme responsabilidad con ese patrimonio. Detrás de la tauromaquia hay familias, ganaderos, profesionales, escuelas taurinas, empresarios, aficionados y una parte muy importante de la identidad de esta tierra. Lo que necesitan es respaldo institucional y una gestión responsable", ha dicho Celma.

El presidente provincial ha recordado que la Plaza de la Misericordia constituye uno de los grandes referentes de la tauromaquia española y que la Feria del Pilar forma parte de la historia de Zaragoza desde hace décadas, siendo uno de los principales acontecimientos culturales, turísticos y económicos de la ciudad. Sin embargo, ha lamentado que durante los últimos meses la gestión de la Diputación Provincial haya estado marcada por una sucesión de decisiones "que han generado una profunda preocupación en el conjunto del sector".

"Primero asistimos a la suspensión de la Feria de San Jorge. Después se impidió que las escuelas taurinas pudieran entrenar con normalidad en la Plaza de la Misericordia. Posteriormente el equipo de gobierno rechazó la propuesta del Partido Popular para reconocer con la Medalla de Santa Isabel el trabajo que durante décadas vienen realizando las escuelas taurinas de nuestra provincia formando a nuevas generaciones de profesionales. Más tarde llegaron las resoluciones del TACPA que paralizaron el procedimiento de adjudicación de la plaza y, finalmente, ha sido necesario que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concediera unas medidas cautelares. Esa es la secuencia de los hechos y explica perfectamente por qué el sector ha mostrado tanta preocupación durante estos meses", ha argumentado.

Celma ha recordado además que el propio auto del TSJA incorpora afirmaciones especialmente relevantes sobre la situación generada en torno a la Plaza de la Misericordia. "El TSJA habla expresamente de un 'perjuicio objetivo causado a la explotación de la Plaza de Toros de la Misericordia', recuerda que esa situación ya provocó la pérdida de la Feria de San Jorge y advierte de las consecuencias que estaba teniendo todo este proceso. No son palabras del Partido Popular; son palabras del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y convendría que el señor Sánchez Quero las leyera con detenimiento antes de seguir hablando de una gestión impecable", ha trasladado.

Asimismo, Celma ha indicado que el propio auto pone de manifiesto las dificultades derivadas de la situación creada, al desarrollarse el procedimiento en unas circunstancias extraordinarias que condicionan la organización de una feria de la dimensión de la del Pilar. "Organizar una feria de primera categoría exige planificación, contratación de figuras, cierre de carteles, contratación de ganaderías y meses de trabajo. No es razonable que se haya llegado a esta situación y eso responde exclusivamente a una mala gestión política".

PREOCUPACIÓN NO SOLO POLÍTICA

También ha rechazado que desde la Diputación se pretenda reducir todo el malestar vivido durante estos meses a una simple confrontación partidista. "La preocupación no ha sido únicamente política. Ha sido compartida por profesionales, ganaderos, escuelas taurinas, empresarios y miles de aficionados que llevan meses viendo con incertidumbre cómo se gestionaba uno de los principales símbolos taurinos de nuestro país. Cuando todo un sector expresa esa preocupación, lo responsable no es buscar culpables, sino hacer autocrítica".

Por ello, ha reiterado su petición al presidente de la DPZ. "Le pido al señor Sánchez Quero que deje de hacer daño a la Fiesta de los toros en Zaragoza. Que gestione la Plaza de la Misericordia con la altura de miras que merece un patrimonio de todos los zaragozanos y que abandone una forma de actuar que, desgraciadamente, coincide con la política que el ministro Urtasun y el Gobierno de Pedro Sánchez vienen desarrollando contra la tauromaquia".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la DPZ, Maricarmen Lázaro, ha respondido a las declaraciones realizadas este jueves por la vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero, calificando de "muy preocupante" el tono empleado y el cuestionamiento realizado sobre el funcionamiento de las instituciones.

"USO PARTIDISTA"

Lázaro ha considerado "inaudito" que la vicepresidenta de la Diputación cuestione el derecho de un representante público a recibir una llamada telefónica o un mensaje durante una Junta de Portavoces y solicitar un receso para analizar la información que se estaba facilitando. "Lo verdaderamente grave no es que un portavoz reciba una llamada. Lo realmente preocupante es que una representante institucional considere reprochable algo tan normal en el ejercicio de la responsabilidad política", ha apostillado.

La portavoz popular ha mostrado además su preocupación por las críticas vertidas por Ladrero hacia el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. "Poner en duda la imparcialidad del TACPA simplemente porque sus resoluciones no coinciden con los intereses del PSOE supone un ataque muy grave a la independencia de las instituciones. El sistema de designación del Tribunal permanece inalterado desde su creación en 2011 y responde a procedimientos públicos y reglados. La crítica política nunca puede sustituir al control jurídico ni utilizarse para desacreditar a quienes ejercen su función con independencia", ha afirmado.

Por último, Lázaro ha denunciado el "uso partidista" que realiza el equipo de gobierno socialista de los canales institucionales de la Diputación Provincial de Zaragoza. "Sánchez Quero y su equipo utilizan las redes sociales oficiales de la Diputación como si fueran un instrumento al servicio del Partido Socialista, cuando deberían representar a todos los zaragozanos con absoluta neutralidad institucional. Una institución pública no puede convertirse en el cortijo de ningún partido político".