Celma (PP): "El PSOE utiliza la Diputación de Zaragoza como si fuera su oficina de propaganda política"

La diputada provincial Mari Carmen Lázaro y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha denunciado la utilización partidista de los canales de comunicación oficiales de la Diputación Provincial de Zaragoza por parte del equipo de gobierno socialista de Juan Antonio Sánchez Quero, al que ha acusado de convertir los medios públicos de la institución en "una herramienta de confrontación política y propaganda del PSOE".

El presidente provincial ha denunciado, en el transcurso de una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la diputada provincial Mari Carmen Lázaro, que desde las diferentes redes de la DPZ "se promociona de manera selectiva a dirigentes del PSOE, se responde a las críticas de los grupos de la oposición y se utilizan los canales públicos para cuestionar directamente al Partido Popular y a sus representantes".

En ese sentido, Celma ha advertido que esta forma de actuar "confunde la comunicación institucional, que debe servir al conjunto de los ciudadanos, con la comunicación política de un partido". En su opinión, la gravedad de esta situación radica en que la DPZ no representa únicamente a los municipios gobernados por el PSOE, sino a los 293 municipios de la provincia, con independencia de quién gobierne en cada ayuntamiento.

Por ello, ha defendido que "los canales institucionales deben emplearse para informar de servicios, inversiones, ayudas, actuaciones y decisiones de interés general, sin convertirse en instrumentos de promoción de un partido ni en plataformas desde las que desacreditar a la oposición".

Uno de los casos señalados se refiere a la comunicación realizada por la DPZ con motivo del lamentable" incendio de Orés. Celma ha criticado que "aprovechando una situación desgraciada como fue el incendio de Orés, se hicieron una foto en la puerta del ayuntamiento únicamente cargos socialistas. Etiquetaron a Pilar Alegría, como si allí solo existiesen ellos y pretendiesen arreglar los problemas ellos. Esto es un uso claramente partidista en una situación.

El responsable provincial del PP ha advertido de que este caso no constituye una excepción, sino que forma parte de una práctica que "se repite cuando el Partido Popular cuestiona decisiones del gobierno de la DPZ". "Esto no es anecdótico. Cada vez que el Partido Popular o algún grupo de la oposición hace una rueda de prensa criticando su labor, se dedican a hacer oposición a la oposición desde la propia institución", ha sostenido.

Como ejemplo, Celma ha mostrado una publicación institucional relacionada con las críticas del Partido Popular al acuerdo para traer a la provincia un campus de la Fundación Real Madrid, una iniciativa que el PP había cuestionado por el destino de los recursos públicos y por la necesidad de apoyar también a los clubes deportivos zaragozanos. "Nos acusaron de cinismo político por criticar que utilicen dinero público de la DPZ para traerse el campus del Real Madrid a la provincia de Zaragoza. Y no lo hacen desde las redes sociales del Partido Socialista, lo hacen desde las redes sociales de la Diputación Provincial de Zaragoza", ha espetado.

Celma ha dicho que esta práctica también se ha producido durante los últimos meses en relación con la Plaza de Toros de la Misericordia y la organización de la Feria del Pilar. "Hemos estado llevando a lo largo de los últimos meses una oposición intensa para que se pudiese celebrar la Feria del Pilar. A nuestras ruedas de prensa y a nuestras denuncias también contestaban desde las distintas páginas de la Diputación Provincial y los distintos perfiles en redes sociales", ha referido.

Celma ha subrayado que "no puede ser que la forma de funcionar de Pedro Sánchez, que pudimos observar además ayer en su mitin, descienda a cada una de las instituciones en las que está gobernando el PSOE", al tiempor que ha reclamado al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y al conjunto de su equipo de gobierno que pongan fin a estas prácticas y garanticen una comunicación institucional que respete la pluralidad política de la provincia. "Llamamos desde aquí al equipo de gobierno de la DPZ, a que pongan en marcha una política de transparencia, de ayuda sincera a todos los municipios y que dejen de hacer política con los medios públicos que pertenecen a todos".

PEDRO SÁNCHEZ NO PISÓ LA CALLE

El presidente provincial ha vinculado esta denuncia con la forma de entender las instituciones que según ha explicado "caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez". Celma ha contrapuesto el acto socialista celebrado ayer en un hotel de Zaragoza con la visita realizada anteriormente por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "recorrió el centro de la ciudad, participó del ambiente festivo y mantuvo contacto directo con los ciudadanos".

En este sentido, ha añadido que "hay un claro contraste con lo que ocurrió ayer en Zaragoza. Pedro Sánchez no pisó la calle en ningún momento, estuvo el rato del acto político en el hotel, no estuvo en contacto con la gente de Zaragoza y no disfrutó de las Fiestas del Pilar". La decisión de limitar la presencia de Sánchez al acto organizado por su partido "refleja la distancia que existe entre Sánchez y los ciudadanos".

Frente a ello, ha recordado que Feijóo visitó Zaragoza y Huesca y que, durante su recorrido, pudo recibir personalmente las muestras de apoyo y las opiniones de los ciudadanos. Además, ha calificado el encuentro socialista de "un acto repleto de hipocresía" al considerar que sus dirigentes intervinieron como si no llevaran ocho años al frente del Gobierno de España.

Así, ha cuestionado las palabras de la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero subrayando que "hablaba como si durante los últimos ocho años hubiese estado gobernando una persona extraña que no conociese".

Por otro lado, el presidente provincial del PP ha considerado todavía más preocupante que Pedro Sánchez acudiera a Zaragoza sin ofrecer respuestas sobre las principales necesidades que afectan a la provincia y al conjunto de Aragón: "A mí y a todos los ciudadanos de nuestra tierra nos hubiese gustado que hablase de la N-232, de la N-122 o de los problemas que hemos tenido hace dos días con el tren que ardió y que está provocando retrasos y dificultades en las infraestructuras ferroviarias que afectan a nuestra ciudad y a nuestra comunidad autónoma. No dijo absolutamente nada".

Además, ha reprochado que Sánchez no hiciera referencia a otros compromisos del Ejecutivo central con la provincia, como el Parador de Veruela o las actuaciones pendientes en el río Ebro. "Me hubiese gustado que hablase de los retrasos del Parador de Veruela, del que han hecho muchos anuncios en los últimos años o de la limpieza del río Ebro, que tanto sufren nuestros vecinos de la Ribera Alta y la Ribera Baja, y de los dragados en puntos concretos. Esos son los problemas reales que afectan a los zaragozanos y a los aragoneses" ha insistido.

Celma ha mencionado que estas cuestiones deberían haber ocupado un lugar central en la intervención del presidente del Gobierno y ha cuestionado que los propios responsables socialistas aragoneses no le exigieran compromisos concretos para resolverlas.

El presidente provincial ha finalizado poniendo el foco en la financiación autonómica, especialmente en las consecuencias que tendría para Aragón un sistema que no reconociera adecuadamente el coste de prestar servicios públicos en territorios extensos y con una sale gravemente perjudicada", ha concluido.

A Celma le hubiese gustado que el presidente del Gobierno hubiese hablado de la financiación para comunidades autónomas con graves problemas de despoblación. "Tenemos comarcas en la provincia de Zaragoza con menos de diez o doce habitantes por kilómetro cuadrado y si se accede a las peticiones de los independentistas y al sistema de financiación que Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa, nuestra tierra sale gravemente perjudicada".