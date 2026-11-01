El Cementerio de Torrero registra un 55,95% de servicios de cremación, frenta a un 44,05% de inhumaciones

Cementerio Torrero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Gerencia de Urbanismo y los servicios de gestión del Cementerio Municipal de Torrero, ha dado a conocer el balance estadístico integral sobre la actividad funeraria, la evolución histórica de los servicios entre 2018 y 2026 y el estado actual de ocupación y titularidad de las unidades de enterramiento. La cremación sigue registrando un volumen muy elevado que representa el 55,95% de los servicios frente al 44,05% de las inhumaciones.

"El análisis pormenorizado de los datos consolidados del año 2025 y del acumulado en lo que llevamos de 2026 refleja una notable transformación en la dinámica de las solicitudes de inhumación, incineración y traslados, al tiempo que ofrece una radiografía exhaustiva de los 148.194 contenedores funerarios que conforman el mayor camposanto de Aragón", ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

El análisis de los registros municipales de solicitudes de servicios funerarios y de los datos aportados por el Tanatorio permite comprender la evolución de la actividad entre el ejercicio 2025 y los primeros nueve meses de 2026. "Durante el año 2025 completo, el Cementerio de Torrero registró un total de 2.144 solicitudes de inhumación (depositar restos funerarios) a lo largo de los doce meses, lo que supuso la cifra anual más baja de toda la década, situándose ligeramente por debajo de las 2.149 inhumaciones de 2024 y de las 2.166 de 2023", ha detallado Serrano.

En términos estadísticos, el ejercicio 2025 arrojó una media mensual de 178 inhumaciones al mes, marcando su pico máximo en el mes de enero con 208 enterramientos, seguido de noviembre con 204 y diciembre con 203, mientras que el mínimo anual se produjo en septiembre con 148 solicitudes y en abril con 150. En el acumulado de los nueve primeros meses de 2025, entre enero y septiembre, el recinto había contabilizado exactamente 1.572 inhumaciones.

Por el contrario, los datos recabados en lo que va de 2026 muestran un giro estadístico. "En los primeros nueve meses completos del presente año, de enero a septiembre de 2026, el Cementerio de Torrero ha contabilizado 2.188 solicitudes de inhumación, lo que supone 616 inhumaciones más que en el mismo periodo de enero a septiembre de 2025, cuando se registraron 1.572, equivalente a un incremento interanual del 39,19%", ha destacado Víctor Serrano.

Si a esta cifra se le suman los 120 servicios registrados en el avance parcial de octubre de 2026, el acumulado del año asciende ya a 2.308 inhumaciones, superando a falta de más de dos meses para concluir el ejercicio el total de los doce meses completos de 2025 en un 7,65%, es decir, con 164 unidades más, y rebasando igualmente los registros anuales completos de 2024 y 2023.

El ritmo mensual de inhumaciones durante los nueve meses cerrados de enero a septiembre de 2026 ha elevado la media hasta las 243 inhumaciones por mes. Destaca de manera extraordinaria el mes de marzo de 2026, en el que se alcanzaron 290 inhumaciones, convirtiéndose en el registro mensual más alto de toda la serie histórica desde 2018 y superando incluso el pico de 287 inhumaciones de abril de 2020 durante la primera ola de la pandemia, seguido en este 2026 por enero con 274 y febrero con 255, mientras que el mínimo de los meses cerrados se dio en julio con 220 operaciones.

Si se computan los diez meses de 2026 incluyendo el dato parcial de octubre, la media mensual se sitúa en 230 inhumaciones. En cuanto a la evolución de las cremaciones, "en 2025, de acuerdo con los datos detallados por el Tanatorio, se registraron 4.147 incineraciones efectivas, lo que representa un promedio mensual de 345 cremaciones al mes", ha especificado el consejero.

En cuanto a la evolución de las cremaciones en este 2026, hasta el 30 de septiembre de 2026 reflejan un acumulado de 2.779 incineraciones, lo que supone un promedio de 308 incineraciones al mes durante los tres primeros trimestres del año. Esta media mensual entraña una moderación del 10,65% respecto al promedio mensual registrado por el Tanatorio en todo 2025, que fue de 345 cremaciones mensuales, y una reducción del 5,48%, con 161 servicios menos, si se compara con las 2.940 solicitudes de incineración acumuladas entre enero y septiembre de 2025.

"Se constata que la cremación sigue registrando un volumen muy elevado que representa el 55,95% de los servicios frente al 44,05% de las inhumaciones, recordando siempre que una parte significativa de los usuarios del tanatorio opta por custodiar las cenizas fuera del recinto municipal, situando la ratio de servicios en 1,27 cremaciones por cada inhumación", ha abordado Serrano.

Las cifras de cremación no equivalen automáticamente a enterramientos o depósitos de cenizas en el mismo camposanto, ya que muchos usuarios optan por trasladar las cenizas fuera de las instalaciones municipales tras el proceso en el tanatorio.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE 2018

La perspectiva histórica de los últimos nueve años permite contextualizar con precisión las cifras de 2025 y 2026. En el ámbito de las inhumaciones, tras registrarse 2.501 solicitudes en 2018 (media de 208 al mes) y 2.419 en 2019 (media mensual de 201), el año 2020 marcó el máximo anual de la serie con 2.746 enterramientos (media al mes de 228), descendiendo posteriormente a 2.372 en 2021 (media de 197), repuntando a 2.490 en 2022 (media de 207) y estabilizándose a la baja en el trienio 2023-2025 con 2.166, 2.149 y 2.144 servicios respectivamente, antes del notable salto experimentado en 2026.

Por su parte, las solicitudes de incineración pasaron de 3.132 en 2018 (media de 261) y 3.326 en 2019 (media de 277) a su récord histórico en 2020 con 4.798 solicitudes (media de 399, con el pico extremo de 666 cremaciones en abril de 2020), manteniéndose por encima de los cuatro mil servicios en 2021 con 4.157 (media de 346,42) y en 2022 con 4.357 (media de 363), para moderarse en 2023 a 3.815 (media de 317) y en 2024 a 3.674 (media de 306), previo al repunte de 2025.

Durante el año 2025, la suma real de los doce meses arrojó un total de 1.287 solicitudes de traslado, lo que supone una intensa reactivación frente al año 2024, en el que únicamente se habían tramitado 579 traslados. En lo que transcurre de 2026, el cementerio acumula 699 solicitudes de traslado hasta mediados de octubre.

En la serie histórica previa, los traslados habían alcanzado su máximo en 2018 con 1.779 operaciones y en 2023 con 1.641, mientras que el mínimo se produjo en 2020 con solo 236 traslados al paralizarse por completo esta actividad en abril y mayo de aquel año.

CAPACIDAD GARANTIZADA

Más allá del flujo anual de servicios, el informe global de contenedores elaborado por la Gerencia de Urbanismo dimensiona la magnitud exacta del Cementerio de Torrero, que cuenta con un inventario total de 148.194 contenedores funerarios. El análisis del estado de ocupación revela que 140.927 contenedores se encuentran actualmente ocupados, lo que representa el 95,1% de la capacidad total del recinto.

Más allá del flujo anual de servicios, el informe global de contenedores elaborado por la Gerencia de Urbanismo dimensiona la magnitud exacta del Cementerio de Torrero, que cuenta con un inventario total de 148.194 contenedores funerarios. El análisis del estado de ocupación revela que 140.927 contenedores se encuentran actualmente ocupados, lo que representa el 95,1% de la capacidad total del recinto.