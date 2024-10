Cendoya, Medalla de Oro de la Ciudad: "El arma secreta de Zaragoza es la cohesión social"

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El galardonado con la Medalla de Oro de Zaragoza, el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, ha dicho: "El arma secreta de Zaragoza más allá de los números y el patrimonio es el carácter integrador y lo cohesionada que está la sociedad aragonesa en general".

Juan Manuel Cendoya ha recibido este galardón de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto institucional del Ayuntamiento de la ciudad que abre las fiestas del Pilar.

Ha relatado sus etapas profesionales en Barcelona y Madrid que le han permitido ver a la capital aragonesa desde más alto y comprobar "el salto enorme que ha pegado Zaragoza y Aragón en los últimos 25 años".

"Es impresionante como Zaragoza y Aragón generan más allá de los datos una sensación superpositiva. No es que esté de moda, pero ves algo especial con Zaragoza y Aragón. Es la pujanza y lo vibrante social y empresarial que está". Al respecto, ha comentado que el que se fijen las plataformas tecnológicas y elijan Zaragoza "dice mucho del esfuerzo y sintonía y capacidad de atracción".

También ha alertado del peligro de las democracias cuando "se rompen reglas no escritas en la política y provoca enfrentamientos, languidece la sociedad y muere". Las democracias ya no mueren con golpes de Estado, sino con el deterioro de la convivencia y esto no lo tiene Aragón".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el futuro de Zaragoza, representado en todos los premiados, es prometedor. Del premiado con la Medalla de Oro ha desglosado su trayectoria profesional, que le ha llevado por Madrid, Barcelona y su regreso a Madrid donde en 2001 llega al Banco Santander como apuesta personal de Emilio Botín y siendo ejemplo de lealtad y perseverancia, ganándose el cariño y admiración de todos los que trataban con él y "siendo siempre tu mismo". Ha estado en la lista de los 100 DIRCOM más influyentes del mundo. Ha lanzado el primer patrocinio global que dio lugar a la escudería Ferrari y ha sido definida como la mejor del banco lo que es motivo de estudio.

Ha elogiado su compromiso con la "excelencia" y que es una de las voces más reputadas y respetadas del país como avalan los galardones recibidos, entre los que ha citado la Medalla a la Trayectoria Profesional y ser el único DIRCOM español "The Influence 100" y Lindkedin le ha distinguido con el sello de influencia "Top Voice".

Su autenticidad y generosidad le hacen merecedor de esta Medalla de Oro, ha subrayado Chueca, quien ha pedido que sea un estímulo para llevar el nombre de Zaragoza por todos los rincones del mundo.

HIJOS PREDILECTOS

En el acto institucional también se han entregado las distinciones de Hijos Predilectos varias personalidades vinculadas a la ciudad. A iniciativa del PP ha recaído en la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza; a propuesta del PSOE, al director de cine Javier Macipe; desde VOX se ha elegido al médico experto en cirugía taurina Carlos Val-Carreres y, desde ZeC, a título póstumo, al profesor Paco Bailo.

Estos nombres se suman al título de Hija Adoptiva entregado el pasado mes de mayo, a iniciativa de la alcaldesa, a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz.

JUNTA COORDINADORA DE COFRADÍAS

El presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, Ignacio García Aguaviva, ha subrayado que al recibir este título en la antesala de las fiestas del Pilar "no se puede pedir más" y es un reconocimiento a la labor cofrade.

La Semana Santa es fe, tradición, cultura, aroma y sonido, ha enumerado, además de que aporta turismo con un impacto económico que cada año crece. "Los cofrades sentimos que se reconoce la impagable labor social de las cofradías durante el año y que redunda en la ciudad". "Estos locos del capuchón --ha ironizado-- son más que eso y estamos muy vivos más allá de los que es la Semana Santa más bonita", ha resumido.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que la Semana Santa es tradición, fe, cultura y turismo. "Es mostrar al mundo lo que somos". Cada día "necesitamos más a los 16.000 cofrades que hace retumbar con los tambores la ciudad y también con silencios, agrupados en 25 cofradías, algunas con más de 700 años de historia que contribuyen a que Zaragoza sea una de las ciudades más solidarias de Europa.

La Semana Santa vive una época de plenitud con el apoyo de todas las instituciones, aunque "no siempre ha sido así" y lleva el nombre de Zaragoza por bandera en todas las acciones que realiza, además de ser la esencia de nobleza y lealtad en todas las actuaciones que llevan a cabo.

JAVIER MACIPE

El director y guionista Javier Macipe, autor del largometraje 'La Estrella Azul' ha compartido su reconocimiento precisamente con Mauricio Aznar, protagonista de su película "para que Zaragoza salde la deuda que mantiene con él". Se ha acordado también de su hermana, pediatra y misionera, y del resto de su familia, reconociendo que cualquiera de ellos ha hecho más méritos para esta distinción. Y ha entonado un 'viva la Virgen del Pilar' recordando que a ella se encomendó cuando su proyecto cinematográfico pareció encallar por la pandemia y los problemas para obtener la financiación.

La portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, ha resaltado el "corazón y la emoción" que Macipe pone en todos sus trabajos, "construyendo obras sin prisa, buscando la esencia del séptimo arte y encontrando la excusa perfecta para conocer e investigar". Ranera ha parafraseado la letra de Más Birras para mostrarse convencida de que Macipe "seguirá labrándose su propio camino para llegar allá donde quieran sus botas" porque, ha resaltado, "el camino es lo que merece la pena".

CARLOS VAL-CARRERES

El doctor Carlos Val Carreres ha explicado que con la cirugía ha mantenido una profesión de familiar con más de 120 años entre toda la saga. Ha recordado además de su trabajo en el coso de La Misericordia y también ha ejercicio en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Val Carreres ha trasladado el "orgullo" por haber nacido en Zaragoza, ciudad a la que "le sientan bien" los cambios de siglo con el regeneracionismo aragonés y cien años después las instituciones "han tomado la delantera a la sociedad" en referencia a la Expo y su lugar como cuarta ciudad de España. Es la ciudad "paradigmática" de España.

El concejal de VOX, Armando Martínez, ha glosado la figura de Val Carreres del que ha dicho que su nombre a asociado a los héroes de bata blanca, que "en momentos críticos uno pasa de ver el fin a volver a nacer". En La Misericordia ha salvado vidas a toreros con pocas opciones, pero "su apellido daba confianza de que se encontraban en las mejores manos" como Juan José Padilla y otros.

Calma, seguridad y conocimiento le acompañan en sala de operaciones y va más allá de sus pacientes. Si algo sale mal aplicará algún novedoso abordaje de cirugía, pero "si Val Carreres no puede es porque no se puede".

PACO BAILO

Asimismo, y a título póstumo tras su fallecimiento el pasado año, el Ayuntamiento --impulsado por ZeC-- ha reconocido a Paco Bailo, nacido en Zaragoza y vecino del barrio de la Magdalena, referente en la inclusión y en la enseñanza a personas migrantes.

Su viuda, Carmen Carramiñana, visiblemente emocionada, ha mostrado su orgullo por el reconocimiento a su marido, del que ha destacado su "bonhomía" y su empeño "por hacer más fácil la vida a quienes llegaban de fuera a la ciudad buscando un mejor porvenir".

Como proponente, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha recordado la figura de Paco Bailo, de quien ha resaltado su "brillantez y bondad", su pasión por las artes, su apuesta firme por la "interculturalidad y el "mestizaje" como "mejor pedagogía posible", su imposibilidad de decir que no nunca y su "complicidad" en tantas batallas y utopías.