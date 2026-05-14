El Centro de Historias humaniza a Marilyn Monroe en un a gran exposición con fotografías inéditas

La muestra 'Mairlyn Monroe. De la cima a la última entrevista' podrá visitarse en la Cripta del Centro de Historias de Zaragoza del 14 al 27 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Historias de Zaragoza ha inaugurado este jueves la exposición 'Marilyn Monroe. De la cima a la última entrevista', una muestra que conmemora el centenario del nacimiento de la actriz y que propone una mirada íntima y alejada del mito superficial que durante décadas acompañó a una de las figuras más icónicas del siglo XX.

La exposición, instalada en la Cripta del Centro de Historias y visitable desde este jueves, 14 de mayo, hasta el próximo 27 de septiembre, reúne cerca de un centenar de fotografías que recorren dos momentos muy distintos de la vida de Marilyn Monroe: sus años de mayor esplendor artístico y sus últimos días antes de fallecer en agosto de 1962.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado durante la presentación que Marilyn Monroe "trascendió su figura artística como estrella del cine y se convirtió en todo un icono" que continúa despertando interés décadas después de su muerte.

Fernández ha señalado que la muestra "da luz sobre su persona tal cual, más allá del mito", y permite descubrir "distintas facetas" de una mujer cuya inteligencia y capacidad para construir su propia carrera quedaron muchas veces ocultas tras la imagen estereotipada creada por Hollywood.

"Era muy inteligente y eso se trasluce también en esta exposición, en cómo sabía estar en distintas situaciones, explotar su carrera y convertirse en una estrella inspiradora", ha afirmado la consejera.

La responsable municipal ha subrayado además el valor excepcional de parte del material expuesto, muchas de cuyas imágenes se muestran por primera vez en España. "Es un auténtico lujo poder tener esta exposición en Zaragoza y en un espacio tan especial como la Cripta del Centro de Historias", ha añadido.

UNA MARILYN ALEJADA DEL ESTEREOTIPO

La directora del Centro de Historias, Teresa García, ha sido la encargada de trasladar las palabras de la comisaria de la muestra, Cristina Carrillo de Albornoz, ausente por motivos de salud, quien definió la exposición como "un tributo extraordinario a Marilyn Monroe, la gran actriz y mito universal".

En el texto leído durante la presentación, la comisaria explicaba que el objetivo principal de la exposición es acercarse "al mejor retrato de Marilyn, la más auténtica", alejándose de la imagen construida únicamente desde el glamour o el símbolo sexual.

"Era una mujer avanzada a su tiempo, con una curiosidad infinita, que deseaba ser considerada lo que era: una gran actriz que estaba constantemente aprendiendo y observando", recoge el texto.

La muestra insiste especialmente en desmontar el estereotipo de la "rubia de Hollywood" para mostrar a una mujer compleja, sensible, culta y extremadamente consciente de su trabajo.

García ha destacado precisamente esa intención de "humanizar a la actriz" y mostrar "a una mujer compleja, inteligente, sensible y a menudo solitaria, mucho más allá del icono pop diseñado por los estudios cinematográficos".

La exposición explora además la capacidad de Marilyn Monroe para desafiar las estructuras de la industria cinematográfica de la época. Según recordó la comisaria, la actriz llegó incluso a enfrentarse a los grandes estudios de Hollywood para intentar tener un mayor control sobre su carrera y sobre los papeles que interpretaba.

DOS ETAPAS FUNDAMENTALES DE SU VIDA

La primera parte de la exposición se centra en los años de plenitud artística de Marilyn Monroe, entre 1953 y 1957, a través de las fotografías realizadas por Milton H. Greene, uno de los fotógrafos que más acceso tuvo a la intimidad y a la vida profesional de la actriz.

Las imágenes seleccionadas muestran una Marilyn muy diferente a la habitual representación pública. Hay fotografías de rodajes, retratos espontáneos, pruebas de maquillaje, escenas privadas y momentos íntimos junto a figuras como Marlon Brando, Laurence Olivier o Marlene Dietrich.

Entre las instantáneas más conocidas se encuentra la célebre sesión 'A Ballerina', además de fotografías tomadas durante su boda con el dramaturgo Arthur Miller.

La exposición permite observar cómo la actriz era capaz de transformarse constantemente ante la cámara, proyectando personalidades muy distintas según el contexto y la sesión fotográfica.

"Cada fotografía nos da algo nuevo y nos hace descubrir una Marilyn distinta", señaló la comisaria en su texto, donde destacó también "su espontaneidad, su vulnerabilidad, su sentido del humor y su extraordinaria versatilidad".

La muestra recuerda además aspectos menos conocidos de su personalidad, como su afición por la lectura. Marilyn Monroe llegó a reunir una biblioteca personal con más de 500 libros de arte, filosofía, literatura y poesía.

LAS FOTOGRAFÍAS PERDIDAS DE LA ÚLTIMA ENTREVISTA

La segunda parte de la exposición constituye uno de los principales atractivos de la muestra y reúne imágenes inéditas relacionadas con la última entrevista concedida por Marilyn Monroe antes de su fallecimiento.

La entrevista fue realizada por el periodista Richard Meryman y publicada en la revista LIFE apenas dos días antes de la muerte de la actriz, el 4 de agosto de 1962, cuando tenía solo 36 años.

Durante aquel encuentro, celebrado en la casa que Monroe acababa de comprar a las afueras de Los Ángeles, el fotógrafo Allan Grant tomó más de 300 instantáneas de carácter íntimo y espontáneo.

Ese material permaneció desaparecido durante más de seis décadas hasta ser recuperado recientemente por Chris Flannery y Jason Greene, responsables de la compañía 1962 MM LLC.

La exposición presenta ahora por primera vez en España una selección de aquellas fotografías inéditas, que muestran a una Marilyn relajada, natural y muy alejada de la imagen artificiosa construida por el sistema de estudios.

"Son retratos íntimos y espontáneos que muestran a Marilyn llena de frescura, con gran ingenio y sentido del humor", explicó la comisaria.

Entre los elementos más destacados figura también la revista original de LIFE --que se incorporará próximamente a la muestra-- junto a un documental sobre aquella última entrevista y una serigrafía del artista James Francis Gill inspirada en las fotografías publicadas por la revista.

Gill, junto a Andy Warhol, fue uno de los artistas que más contribuyó a convertir la imagen de Marilyn Monroe en símbolo universal del movimiento Pop Art.

Uno de los momentos más impactantes de esta parte de la exposición llega con las últimas palabras que la actriz dirigió al periodista Richard Meryman y que hoy cobran un fuerte componente simbólico: "Por favor, no me trates como si fuera una broma".

UN ICONO QUE SIGUE FASCINANDO CIEN AÑOS DESPUÉS

Nacida en Los Ángeles el 1 de junio de 1926 bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson, Marilyn Monroe se convirtió en una de las grandes estrellas del Hollywood clásico gracias a películas como 'Los caballeros las prefieren rubias', 'La tentación vive arriba' o 'Con faldas y a lo loco'.

Su imagen trascendió rápidamente el ámbito cinematográfico para convertirse en un fenómeno cultural global asociado a la moda, la fotografía, la publicidad y el arte contemporáneo.

Sin embargo, la exposición del Centro de Historias insiste en recuperar a la mujer que existía detrás del personaje y en reivindicar su inteligencia, sensibilidad y ambición profesional.