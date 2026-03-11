El Centro de Interpretación de la Línea del Cinca de Monzón retoma su actividad con visitas gratuitas hasta noviembre

El Centro de Interpretación cuenta con tres plantas que recogen la colección sobre la Guerra Civil española y la Línea fortificada del Cinca, además del patrimonio etnográfico de la ciudad, el Museo Josefina Jiménez - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro de Interpretación de la Línea del Cinca y el Museo Etnográfico 'Josefina Jiménez', ubicados en la localidad oscense de Monzón, han retomado su actividad durante este mes de marzo y permanecerán abiertos al público hasta noviembre con un programa de visitas guiadas gratuitas durante los fines de semana.

El espacio, dedicado a la divulgación histórica de las fortificaciones de la Línea del Cinca y al patrimonio etnográfico local, ofrecerá visitas guiadas los sábados a las 10.00, 12.00 y 16.30 horas. Estas actividades permitirán a los visitantes recorrer las distintas plantas del centro y conocer tanto el contexto de la Guerra Civil Española como las tradiciones y la historia cotidiana de la ciudad.

El gestor del centro, Joel Atmella, ha explicado que el programa incluye recorridos guiados por las exposiciones permanentes dedicadas a la Línea del Cinca, así como por la muestra temporal titulada 'El ejército español en 1936'. "La entrada es libre y gratuita y los visitantes pueden participar en las visitas guiadas programadas durante el día", ha señalado.

RECORRIDO POR LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO LOCAL

El Centro de Interpretación permanecerá abierto los sábados en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Durante las visitas guiadas, los asistentes recorrerán las tres plantas dedicadas a la colección sobre la Guerra Civil y las fortificaciones de la Línea del Cinca, además de las dos plantas que albergan el Museo Etnográfico 'Josefina Jiménez', centrado en la historia social y cultural de Monzón.

Este museo reúne piezas y testimonios que permiten comprender la evolución de la vida cotidiana en la ciudad y su entorno, desde herramientas y objetos domésticos hasta materiales vinculados a oficios tradicionales.

Los domingos, el formato de las visitas será diferente y se desarrollará únicamente en horario de mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas. La jornada comenzará con una visita guiada a las 10.00 horas a las cañoneras del Castillo de Monzón, una obra defensiva construida durante la Guerra Civil como parte del sistema de fortificaciones de la Línea del Cinca en el municipio. Posteriormente, a las 12.00 horas, los visitantes podrán completar la experiencia con una visita guiada al Centro de Interpretación.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA SOBRE EL CONFLICTO

Según ha explicado Atmella, la visita al centro permitirá a los asistentes acercarse al contexto histórico del conflicto a través del patrimonio conservado. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer de cerca los elementos defensivos de la línea fortificada y el papel que desempeñó en el desarrollo de la guerra en el territorio aragonés.

Además, la visita a las fortificaciones del castillo permitirá observar de primera mano cómo se diseñaron estas estructuras militares del siglo XX. El recorrido estará guiado por un arquitecto especialista en fortificación contemporánea, que explicará las características técnicas y estratégicas de estas construcciones.

El programa de apertura se desarrollará durante distintos fines de semana entre marzo y noviembre de 2026, con jornadas de actividad tanto los sábados como los domingos. Con esta iniciativa, el centro busca acercar al público el patrimonio histórico y cultural de Monzón, así como fomentar el conocimiento de uno de los episodios más relevantes de la historia reciente del territorio.