El centro de salud de Alhama de Aragón se equipa con un retinógrafo

Este equipo mejora la capacidad diagnóstica en Atención Primaria y el seguimiento de pacientes con diabetes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de la localidad zaragozana de Alhama de Aragón ha incorporado este mes un retinógrafo no midriático. Este equipo obtiene imágenes de alta resolución del fondo de ojo. En Atención Primaria, se utiliza para el cribado de la retinopatía diabética. Las imágenes obtenidas son evaluadas posteriormente por facultativos formados en su interpretación y diagnóstico.

Este retinógrafo va a dar servicio a los pacientes de esta zona de salud y a las de Ariza y Ateca, en el sector sanitario de Calatayud. Para su instalación, se ha hecho una adaptación de una sala que estaba sin uso. Se ha pintado el espacio y se le ha dotado de mobiliario y equipamiento informático.

Este aparato refuerza la capacidad diagnóstica en Atención Primaria y el seguimiento de pacientes con diabetes ya que la retinopatía es una complicación de la diabetes, provocada por el exceso de azúcar en la sangre, que daña los vasos sanguíneos de la retina.

Diagnosticar a tiempo la retinopatía evita la pérdida de visión. Además, el retinógrafo no requiere usar gotas para dilatar la pupila, lo que evita molestias y la visión borrosa posterior al examen. Cerca de 700 personas en las zonas de salud de Alhama, Ariza y Ateca son diabéticas y desde ahora se va a poder controlar su visión con este nuevo aparato en un espacio próximo a su lugar de residencia.

La gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, ha indicado que la incorporación de este equipo se enmarca dentro del objetivo del SALUD de descentralizar y reforzar la Atención Primaria en todo el territorio. De hecho, contar con este aparato va a evitar desplazamientos de los pacientes.

Este es el tercer retinógrafo disponible en la Atención Primaria del sector sanitario de Calatayud ya que también cuentan con uno los centros de salud de Illueca y el de la capital bilbilitana. El manejo de estos aparatos se realiza por profesionales con formación específica para ello. Por ahora, esta prueba se realiza dos miércoles al mes en el centro de salud Alhama de Aragón. Se incrementará la frecuencia, si es necesario.